जबलपुर में कलयुगी पिता और भाई! जिस बेटे को पाला, उसी की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी
जबलपुर में कलयुगी पिता और भाई! जिस बेटे को पाला, उसी की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी

MP Crime News: जबलपुर में एक पिता ने अपने बड़े बेटे के साथ मिलकर छोटे बेटे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना के बाद शव को कमरे में छिपा दिया गया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

 

Aug 17, 2025, 07:37 PM IST
Jabalpur News: मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है. यहां एक पिता ने अपने बड़े बेटे के साथ मिलकर बाइक के विवाद में अपने छोटे बेटे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी. छोटे बेटे ने गुस्से में बाइक पर पत्थर फेंका था, जिससे दोनों भड़क गए और उसे पीटना शुरू कर दिया. हत्या के बाद शव को कमरे में छिपा दिया गया और आरोपी बस से भागने की फिराक में थे. इसी बीच मृतक के चाचा ने पुलिस को सूचना दे दी जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

यह भी पढ़ें: MP News: उमरिया में हॉस्टल से 5 छात्राएं अचानक लापता, वार्डन भी दो दिन से गायब! पुलिस जांच में जुटी

 

दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
दरअसल, बताया जा रहा है कि दो भाइयों के बीच बाइक को लेकर विवाद हुआ था. मृतक युवक का नाम विशन मार्को है और उसके पिता का नाम जगदीश मार्को और बड़े भाई का नाम अरविंद मार्को है. पुलिस ने दोनों आरोपी पिता जगदीश मार्को और बड़े भाई अरविंद मार्को को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. 

यह भी पढ़ें: अर्चना तिवारी केस में नया मोड़, मिसिंग मिस्ट्री सुलझाने जबलपुर जाएगी पुलिस, रूममेट से होगी पूछताछ

 

जानिए पूरा मामला
पुलिस के मुताबिक, विशन मार्को बाइक लेकर बरगी जाने के लिए घर से निकल रहा था, लेकिन उसके बड़े भाई अरविंद मार्को ने बाइक ले जाने से रोक लिया. आधे घंटे में लौटने का वादा करने के बावजूद अरविंद नहीं माना और बाइक की चाबी अपने पास रख ली, जिससे दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. बहस बढ़ती देख उनके पिता जगदीश मार्को ने बीच-बचाव किया. लेकिन इसी बीच गुस्से में आकर विशन ने एक पत्थर उठाकर बाइक की टंकी पर दे मारा, जिससे बाइक गिर गई. यह देख जगदीश और अरविंद दोनों आगबबूला हो गए. उन्होंने घर में रखी लोहे की रॉड से विशन की बुरी तरह पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई.

चाचा ने पुलिस को दी सूचना
विशन की मौत के बाद आरोपी शनिवार सुबह चुपचाप गांव से निकल गए. विशन के चाचा भी वहीं रहते हैं. उन्होंने बरगी थाने जाकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को बरबटी गांव के बस स्टैंड के पास से पकड़ लिया. (सोर्स-दैनिक भास्कर)

