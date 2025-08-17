जबलपुर में कलयुगी पिता और भाई! जिस बेटे को पाला, उसी की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी

Jabalpur News: मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है. यहां एक पिता ने अपने बड़े बेटे के साथ मिलकर बाइक के विवाद में अपने छोटे बेटे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी. छोटे बेटे ने गुस्से में बाइक पर पत्थर फेंका था, जिससे दोनों भड़क गए और उसे पीटना शुरू कर दिया. हत्या के बाद शव को कमरे में छिपा दिया गया और आरोपी बस से भागने की फिराक में थे. इसी बीच मृतक के चाचा ने पुलिस को सूचना दे दी जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

दरअसल, बताया जा रहा है कि दो भाइयों के बीच बाइक को लेकर विवाद हुआ था. मृतक युवक का नाम विशन मार्को है और उसके पिता का नाम जगदीश मार्को और बड़े भाई का नाम अरविंद मार्को है. पुलिस ने दोनों आरोपी पिता जगदीश मार्को और बड़े भाई अरविंद मार्को को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

जानिए पूरा मामला

पुलिस के मुताबिक, विशन मार्को बाइक लेकर बरगी जाने के लिए घर से निकल रहा था, लेकिन उसके बड़े भाई अरविंद मार्को ने बाइक ले जाने से रोक लिया. आधे घंटे में लौटने का वादा करने के बावजूद अरविंद नहीं माना और बाइक की चाबी अपने पास रख ली, जिससे दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. बहस बढ़ती देख उनके पिता जगदीश मार्को ने बीच-बचाव किया. लेकिन इसी बीच गुस्से में आकर विशन ने एक पत्थर उठाकर बाइक की टंकी पर दे मारा, जिससे बाइक गिर गई. यह देख जगदीश और अरविंद दोनों आगबबूला हो गए. उन्होंने घर में रखी लोहे की रॉड से विशन की बुरी तरह पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई.

चाचा ने पुलिस को दी सूचना

विशन की मौत के बाद आरोपी शनिवार सुबह चुपचाप गांव से निकल गए. विशन के चाचा भी वहीं रहते हैं. उन्होंने बरगी थाने जाकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को बरबटी गांव के बस स्टैंड के पास से पकड़ लिया. (सोर्स-दैनिक भास्कर)

