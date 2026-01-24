सागर में दरिंदगी: दोस्त को पीटकर भगाया...फिर सुनसान जगह ले जाकर किया दुष्कर्म, नीम घाटी में घूमने आई थी युवती

Sagar Gang Rape: सागर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक युवती अपने दोस्त के साथ नीम घाटी क्षेत्र में घूमने गई थी, जहां कुछ आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

मिली जानकारी के मुताबिक सागर जिले के गौरझामर थाना क्षेत्र के तहत आने वाले नीम घाटी इलाके में एक 24 साल की लड़की अपने दोस्त के साथ घूमने गई थी. इस दौरान पर्यटन स्थल पर मौजूद कुछ बदमाशों ने उन्हें देख लिया. जिसके बाद बदमाशों ने मौका पाते ही लड़की के दोस्त के साथ जमकर मारपीट की. मारपीट से डरकर युवती का दोस्त वहां से भाग गया. इसके बाद आरोपियों ने लड़की को पकड़कर घाटी की सुनसान जगह ले गए और दोनों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

आरोपियों के चंगुल से बचकर भागी युवती

जैसे तैसे लड़की इन दोनों दरिंदों के चंगुल से बचकर आई और अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी. जिसके बाद गौरझामर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस एक टीम बनाई इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया. कुछ समय के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रानू और सुंदर के रूप में हुई है. दोनों उसी इलाके के रहने वाले हैं.

आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस

एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा ने बताया कि गैंगरेप की सूचना मिलते ही, एसडीओपी और स्टेशन हाउस ऑफिसर के नेतृत्व में टीमें बनाई गईं और तुरंत मौके पर भेजी गईं, जिससे आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया गया. फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

