Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3084777
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

सागर में दरिंदगी: दोस्त को पीटकर भगाया...फिर सुनसान जगह ले जाकर किया दुष्कर्म, नीम घाटी में घूमने आई थी युवती

Sagar Gang Rape: सागर के नीम घाटी क्षेत्र में दोस्त के साथ घूमने आई युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 24, 2026, 02:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सागर में दरिंदगी: दोस्त को पीटकर भगाया...फिर सुनसान जगह ले जाकर किया दुष्कर्म, नीम घाटी में घूमने आई थी युवती

Sagar Gang Rape: सागर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक युवती अपने दोस्त के साथ नीम घाटी क्षेत्र में घूमने गई थी, जहां कुछ आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

मिली जानकारी के मुताबिक सागर जिले के गौरझामर थाना क्षेत्र के तहत आने वाले नीम घाटी इलाके में एक 24 साल की लड़की अपने दोस्त के साथ घूमने गई थी.   इस दौरान पर्यटन स्थल पर मौजूद कुछ बदमाशों ने उन्हें देख लिया. जिसके बाद बदमाशों ने मौका पाते ही लड़की के दोस्त के साथ जमकर मारपीट की. मारपीट से डरकर युवती का दोस्त वहां से भाग गया. इसके बाद आरोपियों ने लड़की को पकड़कर घाटी की सुनसान जगह ले गए और दोनों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

आरोपियों के चंगुल से बचकर भागी युवती 

Add Zee News as a Preferred Source

जैसे तैसे लड़की इन दोनों दरिंदों के चंगुल से बचकर आई और अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी. जिसके बाद गौरझामर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस एक टीम बनाई इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया. कुछ समय के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रानू और सुंदर के रूप में हुई है. दोनों उसी इलाके के रहने वाले हैं. 

आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस 

एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा ने बताया कि गैंगरेप की सूचना मिलते ही, एसडीओपी और स्टेशन हाउस ऑफिसर के नेतृत्व में टीमें बनाई गईं और तुरंत मौके पर भेजी गईं, जिससे आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया गया. फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है. 

ये भी पढ़ें: तराना में तनाव: पथराव में कई घायल, दो दिन चला उपद्रव...19 लोग गिरफ्तार, नकाब पहनकर आए थे उपद्रवी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Sagar Crime NewsRaped

Trending news

agar malwa news
MP का अद्भूत मंदिर! 700 सालों से जंजीरों में जकड़े हैं भैरव महाराज, आखिर क्यों डरे थे
Sagar Crime News
सागर में दरिंदगी: दोस्त को पीटकर भगाया...फिर सुनसान जगह ले जाकर किया दुष्कर्म...
mp news
कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे मिला नवजात, पास में बैठे थे कुत्ते, हालत स्थिर
narmada jayanti
मंगलाचरण के साथ शुरू हुआ नर्मदा जयंती महोत्सव, CM करेंगे मां नर्मदा का अभिषेक...
mp news
भाई की तेरहवीं में आई महिला और 3 माह के मासूम का कुएं में मिला शव, इलाके में सनसनी
raipur news
रायपुर में दो दिन नहीं बिकेगा मांस-मटन, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
Danteshwari Temple
दंतेश्वरी मंदिर में चोरी से मचा हड़कंप, आधी रात दरवाजा तोड़कर घुसे चोर...
Korba News
कोरबा में हैवानियत: पति ने अलग रह रही पत्नी को पेट्रोल डालकर फूंका, जानिए वजह
Datia News
दतिया में रेत चेक पोस्ट पर अंधाधुंध फायरिंग, एक की मौत, तीन घायल;पुलिस जांच में जुटी
cm mohan yadav
बुजुर्गों के लिए आलीशान ओल्ड एज होम बनकर तैयार, CM मोहन यादव आज करेंगे लोकार्पण