Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3202786
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

सावधान! मदन महल फ्लाईओवर बना अपराधियों का अड्डा, पहले पथराव अब एसिड अटैक, जबलपुर में खौफनाक वारदात

Jabalpur Acid Attack: मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां मदन महल चौक में एक युवक पर एसिड अटैक किया गया है. हमले के बाद युवक की हालात बहुत गंभीर बनी हुई है. आइए जानते हैं, कि पीड़ित की मां ने क्या कुछ कहा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: May 03, 2026, 03:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jabalpur Acid Attack
Jabalpur Acid Attack

Jabalpur Crime News: जबलपुर के मदन महल चौक में युवक पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है. घायल युवक गंभीर हालत में निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है. बताया जाता है कि शिवांश बान मदन महल फ्लाईओवर के पास रहता है. उसका घर सीमेंट की सीटों से बना हुआ है. कुछ दिन पहले उसके घर पर पथराव हुआ था. उसके बाद बीती रात शिवांश के ऊपर किसी ने एसिड फेंक दिया. बताया जाता है कि फ्लाईओवर से सीमेंट की सीट पर फेंका गया, जिसके बाद उसके नीचे सो रहा शिवांश झुलस गया. उसके हाथ, पैर और सीना एसिड की चपेट में आए हैं, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया है. मामले की शिकायत मदन महल थाने में दर्ज कराई गई है. 

पीड़ित की मां का कहना है कि कुछ दिनों पहले घर पर पथराव हुआ था और उसके बाद अब उसके बेटे के साथ ऐसे अटैक जैसी गंभीर वारदात को अंजाम दिया गया है. महिला ने दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है. वहीं, मामले की सूचना मिलने के बाद मदन महल थाने की पुलिस फ्लाईओवर के साथ आसपास के इलाकों का निरीक्षण करने भी पहुंची थी. संभावना जताई जा रही है कि पहले सीमेंट की सीट को तोड़ा गया और उसके बाद एसिड अटैक किया गया है. फिलहाल मदन महल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. वहीं युवक की हालत गंभीर बनी हुई है.

मां ने की कार्रवाई की मांग 
मां ने आगे बताया कि रात को साढ़े तीन बजे कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया है. इसमें मेरा बेटा पूरी तरह से झुलस गया है. हमने उसे तुरंत पहले पुलिस स्टेशन ले जाकर शिकायत कराई, फिर डॉक्टर के पास लेकर आए, जिन्होंने कहा कि यह एसिड हमला है. हमला इतना भयानक था कि मेरे बेटे के दोनों हाथ और पूरा सीना झुलस गया है. इससे पहले भी एक दिन पहले घर में पथराव हुआ था, जिसकी मैंने पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई. अगर तब कार्रवाई हो जाती तो शायद यह नहीं होता. अब मैं चाहती हूं कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सख्त सजा मिले, क्योंकि यह बहुत बड़ी घटना है. हम लोग नीचे कमरे में सो रहे थे और ऊपर सीट पर फेंका गया, जिससे मेरा बेटा पूरी तरह झुलस गया. हमें नहीं पता कहां से फेंका गया, लेकिन हमारे घर के सामने फ्लाईओवर है. हमने पुलिस को पूरी जानकारी दे दी है. अब हम चाहते हैं कि दोषी जल्द पकड़े जाएं. मेरा बेटा छात्र है और किसी से कोई विवाद नहीं था.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज 
थाना प्रभारी धीरज राज ने बताया कि रात करीब साढ़े तीन बजे की घटना है. शिवांश नाम का एक लड़का है, जिसका घर फ्लाईओवर के नीचे है. उसके घर की छत पर सीमेंट की सीट और काले रंग की पॉलिथीन लगी हुई है. अचानक रात करीब तीन बजे छत पर आग लग गई और जले हुए कुछ कण नीचे गिरे, जिससे शिवांश झुलस गया. उसे वर्तमान में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रारंभिक जांच और निरीक्षण में यह सामने आया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने फ्लाईओवर के ऊपर से किसी ज्वलनशील पदार्थ के साथ एक बोतल उनके घर की छत पर फेंकी, जिससे आग लगी. अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है. कुछ संदिग्ध लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनके बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है. यह मकान नंबर 436, मदन महल स्टेशन रोड पर स्थित है, जो मदन महल चौराहे से लगभग 50 मीटर की दूरी पर है.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

jabalpur newsjabalpur crime news

Trending news

jabalpur news
सावधान! मदन महल फ्लाईओवर बना अपराधियों का अड्डा, पहले पथराव अब एसिड अटैक
gwalior collector
भीषण गर्मी में अब दोपहर में आराम करेंगे बेजुबान, 2 महीने तक लागू रहेगा नियम...
betul news
बैतूल में भीषण आग, 22 घर जलकर राख, 50 से ज्यादा मवेशी जिंदा जले
jabalpur bargi dam cruise accident
बरगी डैम क्रूज हादसा अपडेट: चार दिन बाद चाचा-भतीजे का मिला शव...
madhya pradesh news
आम आदमी को झटका! मध्यप्रदेश में फिर महंगी हुई बिजली, एक महीने में दूसरी बढ़ोतरी
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: मध्यप्रदेश में फिर महंगी हुई बिजली, NEET UG की परीक्षा आज, पढ़ें बड़ी खबरें
MP IPS Transfer
MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 62 IPS अधिकारियों का तबादला, 19 जिलों में SP बदले गए
jabalpur news
जबलपुर क्रूज हादसा: बेटे विराज का शव मिलते ही फफक पड़े पिता, मां की भी जा चुकी है जान
murder case death
मऊगंज में खूनी संघर्ष, 23 साल पुरानी जमीन की रंजिश में हत्या, 3 की हालत गंभीर
morena joura firing incident
डोंगरपुर-जौरा विवाद ने पकड़ा तूल, गोलियों की तड़तडाहट से गूंजा उठा इलाक