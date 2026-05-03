सावधान! मदन महल फ्लाईओवर बना अपराधियों का अड्डा, पहले पथराव अब एसिड अटैक, जबलपुर में खौफनाक वारदात

Jabalpur Crime News: जबलपुर के मदन महल चौक में युवक पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है. घायल युवक गंभीर हालत में निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है. बताया जाता है कि शिवांश बान मदन महल फ्लाईओवर के पास रहता है. उसका घर सीमेंट की सीटों से बना हुआ है. कुछ दिन पहले उसके घर पर पथराव हुआ था. उसके बाद बीती रात शिवांश के ऊपर किसी ने एसिड फेंक दिया. बताया जाता है कि फ्लाईओवर से सीमेंट की सीट पर फेंका गया, जिसके बाद उसके नीचे सो रहा शिवांश झुलस गया. उसके हाथ, पैर और सीना एसिड की चपेट में आए हैं, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया है. मामले की शिकायत मदन महल थाने में दर्ज कराई गई है.

पीड़ित की मां का कहना है कि कुछ दिनों पहले घर पर पथराव हुआ था और उसके बाद अब उसके बेटे के साथ ऐसे अटैक जैसी गंभीर वारदात को अंजाम दिया गया है. महिला ने दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है. वहीं, मामले की सूचना मिलने के बाद मदन महल थाने की पुलिस फ्लाईओवर के साथ आसपास के इलाकों का निरीक्षण करने भी पहुंची थी. संभावना जताई जा रही है कि पहले सीमेंट की सीट को तोड़ा गया और उसके बाद एसिड अटैक किया गया है. फिलहाल मदन महल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. वहीं युवक की हालत गंभीर बनी हुई है.

मां ने की कार्रवाई की मांग

मां ने आगे बताया कि रात को साढ़े तीन बजे कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया है. इसमें मेरा बेटा पूरी तरह से झुलस गया है. हमने उसे तुरंत पहले पुलिस स्टेशन ले जाकर शिकायत कराई, फिर डॉक्टर के पास लेकर आए, जिन्होंने कहा कि यह एसिड हमला है. हमला इतना भयानक था कि मेरे बेटे के दोनों हाथ और पूरा सीना झुलस गया है. इससे पहले भी एक दिन पहले घर में पथराव हुआ था, जिसकी मैंने पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई. अगर तब कार्रवाई हो जाती तो शायद यह नहीं होता. अब मैं चाहती हूं कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सख्त सजा मिले, क्योंकि यह बहुत बड़ी घटना है. हम लोग नीचे कमरे में सो रहे थे और ऊपर सीट पर फेंका गया, जिससे मेरा बेटा पूरी तरह झुलस गया. हमें नहीं पता कहां से फेंका गया, लेकिन हमारे घर के सामने फ्लाईओवर है. हमने पुलिस को पूरी जानकारी दे दी है. अब हम चाहते हैं कि दोषी जल्द पकड़े जाएं. मेरा बेटा छात्र है और किसी से कोई विवाद नहीं था.

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आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

थाना प्रभारी धीरज राज ने बताया कि रात करीब साढ़े तीन बजे की घटना है. शिवांश नाम का एक लड़का है, जिसका घर फ्लाईओवर के नीचे है. उसके घर की छत पर सीमेंट की सीट और काले रंग की पॉलिथीन लगी हुई है. अचानक रात करीब तीन बजे छत पर आग लग गई और जले हुए कुछ कण नीचे गिरे, जिससे शिवांश झुलस गया. उसे वर्तमान में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रारंभिक जांच और निरीक्षण में यह सामने आया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने फ्लाईओवर के ऊपर से किसी ज्वलनशील पदार्थ के साथ एक बोतल उनके घर की छत पर फेंकी, जिससे आग लगी. अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है. कुछ संदिग्ध लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनके बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है. यह मकान नंबर 436, मदन महल स्टेशन रोड पर स्थित है, जो मदन महल चौराहे से लगभग 50 मीटर की दूरी पर है.

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