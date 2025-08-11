MP में 'राजा रघुवंशी' रिटर्न, Shahdol में शादी के 80 दिन में मिली पति की लाश, परिजन बोले ये हत्या है

Mp News: शहडोल ज़िले के जयसिंह नगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. शादी के सिर्फ 80 दिन बाद ही पति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा गया. लोगों को इंदौर का सोनम राजा मामले जैसे तो कुछ नहीं, ये डर सताने लगा. बेटे का शव मिलने के बाद घरवालों का आरोप हैं कि उसकी मौत आत्महत्या नहीं, बल्कि एक सोची-समझी साजिश का नतीजा है और इस साजिश के पीछे है पत्नी और उसके मायके वालों का हाथ है. मामला न सिर्फ दिल को झकझोर देता है, बल्कि कई सवाल खड़े कर रहा है कि क्या ये एमपी में सोनम-राजा केस का दूसरा वर्जन है. आखिर कब तक शादी की आड़ में ऐसी मौतें होती रहेंगी?

पूरा मामला समझिए

शहडोल ज़िले के मसीरा गांव का 26 साल का सौरभ तिवारी, जिसने 23 मई 2025 को पास के गांव चंदेला की रहने वाली श्रेया पांडेय से हिंदू रीति-रिवाज के साथ शादी की थी. बतायी जा रहा है कि शुरुआत के कुछ दिन सब सामान्य रहा, लेकिन शादी के 10 दिन बाद ही विवाद शुरू हो या. कारण था तीसरे आदमी की एंट्री. परिवार का आरोप है कि श्रेया रात-रात भर किसी और से मोबाइल पर बातें करती थी और पूछने पर झगड़ा करती थी. बाद में उसने खुद कबूल किया कि उसका किसी और से प्रेम संबंध था. बाद में वो ससुराल वालों से 10 लाख रुपये नकद और बैंक ट्रांसफर की मांग करने लगी. इतना ही नहीं धमकी दी कि अगर पैसे नहीं मिले तो झूठे केस में फंसा देगी.

आत्महत्या नहीं हत्या- घरवाले

परिजनों के मुताबिक, मानसिक प्रताड़ना के कारण सौरभ गहरे अवसाद में चला गया. मौत से कुछ घंटे पहले उसने माता-पिता को फोन पर पत्नी के बारे में सब बताया. मोबाइल से एक कथित ऑडियो भी मिला, जिसमें वह टूटे मन से अपनी पीड़ा सुना रहा है. हालांकि पुलिस ने इस ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. सौरभ के माता-पिता ने थाना प्रभारी जयसिंहनगर और एसपी शहडोल को लिखित शिकायत देकर आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग की है. उनका कहना है ये आत्महत्या नहीं, हत्या है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. वहीं, सौरभ की पत्नी श्रेया पांडेय का कहना है कि मुझपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है. उल्टा ससुराल वाले दहेज की मांग कर मुझे और मेरे परिवार को प्रताड़ित करते थे.

शारीरिक रूप से कमजोर होने का आरोप

उसने पति पर शारीरिक रूप से कमजोर होने का आरोप भी लगाया है . जयसिंहनगर थाना प्रभारी अजय बैगा का कहना है दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मामले की जांच जारी है, सभी बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है. सौरभ की मौत के सिर्फ दो दिन बाद ही श्रेया पांडेय के पिता और रिश्तेदार मसीरा गांव पहुंचे और दहेज में दिए गए सामान व रकम की वापसी की मांग करने लगे. इस पर गांव में भी आक्रोश है. शादी, जो एक नए जीवन की शुरुआत मानी जाती है, अब मौत की शुरूआत लगने लगी है. अब सौरभ का भाई, बहन न्याय मांग रहे है.