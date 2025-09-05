एक रिश्ता, तीन शादियां और एक खूनी प्रेम कहानी! 'मुन्नी' के फोन ने खोला खौफनाक राज

MP Crime News-मध्यप्रदेश के अनूपपुर से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को बोरे-कंबल में लपेटकर कुएं में फेंक दिया. आरोपियों ने बड़ी सफाई से हत्या की वारदात को अंजाम दिया लेकिन फिर भी राज छिप नहीं पाया. पुलिस ने इस मामले में मृतक भैयालाय की पत्नी मुन्नी उर्फ विमला रजक, उसके प्रेमी लल्लू उर्फ नारायण दास कुशवाहा और मजदूर धीरज कोल को गिरफ्तार कर लिया है.

कुएं में मिला था शव

पुलिस के अनुसार यह घटना 31 अगस्त रात 2 बजे सकरिया गांव की है. भैयालाल रजक का शव उनके घर पीछे खेत के कुएं में बोरे और कंबल में लिपटा हुआ मिला था. पुलिस जांच में पता चला की भैयालाय की तीन शादियां हुईं थीं. पहली पत्नी छोड़कर चली गई थी. दूसरी पत्नी गुड्डीबाई से कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने गुड्डीबाई की छोटी बहन मुन्नी से तीसरी शादी कर दी.

दलाल से हुआ इश्क

भैयालाल की सकरिया गांव और परसवार गांव में जमीन थी. इसे बेचने के लिए दलाल लल्लू पिछले 4-5 साल से उनके घर आता-जाता था. इसी दौरान पत्नी मुन्नी और लल्लू के बीच संबंध शुरू हो गए. 30 अगस्त को मुन्नी और लल्लू ने मजदूर के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई. मुन्नी प्लान के अनुसार अपनी बड़ी बहन के पास चली गई ताकि घर पर भैयालाल ही रहे.

रॉड से हमला कर की हत्या

31 अगस्त की रात 2 बजे लल्लू और धीरज भैयालाल के निर्माणाधीन मकान में घुसे. वहां खटिया पर सो रहे भैयालाय के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी. फिर शव को बोरे और कंबल में लपेटकर, साड़ियों और रस्सी से बांधकर कुएं में फेंक दिया. 31 अगस्त को पहली पत्नी ने भैयालाय को फोन किया. मोबाइल बंद आने पर मकान में तलाश की. जब पति नहीं मिले तो आसपास खोजबीन की. इसके बाद घर के पीछे कुएं में पति का शव देख पुलिस को सूचा दी.

कॉल डिटेल से पकडाई पत्नी

एसपी मोतिउर रहमान ने बताया कि शव को देखकर हत्या की आशंका लग रही थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या होनो स्पष्ट हो गया. पुलिस ने साथ रह रही पत्नी मुन्नी की कॉल डिटेल निकाली तो उसमें वह लल्लू कुशवाहा से ज्यादा बात कर रही थी. हत्या के कुछ घंटे पहले भी उसने लल्लू से बात की थी. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने मुन्नी और धीरज के साथ मिलकर हत्या करने की बात कबूल की.

