एक रिश्ता, तीन शादियां और एक खूनी प्रेम कहानी! 'मुन्नी' के फोन ने खोला खौफनाक राज
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2910345
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

एक रिश्ता, तीन शादियां और एक खूनी प्रेम कहानी! 'मुन्नी' के फोन ने खोला खौफनाक राज

Anuppur News-अनूपपुर में महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. पति की हत्या के बाद लाश को बोरे-कंबल से लपेटकर कुएं में फेंक दिया. महिला की कॉल डिटेल ने हत्या के रोज खोल दिए. पुलिस ने आरोपी पत्नी, प्रेमी और मजदूर को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 05, 2025, 11:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक रिश्ता, तीन शादियां और एक खूनी प्रेम कहानी! 'मुन्नी' के फोन ने खोला खौफनाक राज

MP Crime News-मध्यप्रदेश के अनूपपुर से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को बोरे-कंबल में लपेटकर कुएं में फेंक दिया. आरोपियों ने बड़ी सफाई से हत्या की वारदात को अंजाम दिया लेकिन फिर भी राज छिप नहीं पाया. पुलिस ने इस मामले में मृतक भैयालाय की पत्नी मुन्नी उर्फ विमला रजक, उसके प्रेमी लल्लू उर्फ नारायण दास कुशवाहा और मजदूर धीरज कोल को गिरफ्तार कर लिया है. 

कुएं में मिला था शव
पुलिस के अनुसार यह घटना 31 अगस्त रात 2 बजे सकरिया गांव की है. भैयालाल रजक का शव उनके घर पीछे खेत के कुएं में बोरे और कंबल में लिपटा हुआ मिला था. पुलिस जांच में पता चला की भैयालाय की तीन शादियां हुईं थीं. पहली पत्नी छोड़कर चली गई थी. दूसरी पत्नी गुड्डीबाई से कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने गुड्डीबाई की छोटी बहन मुन्नी से तीसरी शादी कर दी. 

दलाल से हुआ इश्क
भैयालाल की सकरिया गांव और परसवार गांव में जमीन थी. इसे बेचने के लिए दलाल लल्लू पिछले 4-5 साल से उनके घर आता-जाता था. इसी दौरान पत्नी मुन्नी और लल्लू के बीच संबंध शुरू हो गए. 30 अगस्त को मुन्नी और लल्लू ने मजदूर के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई. मुन्नी प्लान के अनुसार अपनी बड़ी बहन के पास चली गई ताकि घर पर भैयालाल ही रहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

रॉड से हमला कर की हत्या
31 अगस्त की रात 2 बजे लल्लू और धीरज भैयालाल के निर्माणाधीन मकान में घुसे. वहां खटिया पर सो रहे भैयालाय के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी. फिर शव को बोरे और कंबल में लपेटकर, साड़ियों और रस्सी से बांधकर कुएं में फेंक दिया. 31 अगस्त को पहली पत्नी ने भैयालाय को फोन किया. मोबाइल बंद आने पर मकान में तलाश की. जब पति नहीं मिले तो आसपास खोजबीन की. इसके बाद घर के पीछे कुएं में पति का शव देख पुलिस को सूचा दी. 

कॉल डिटेल से पकडाई पत्नी
एसपी मोतिउर रहमान ने बताया कि शव को देखकर हत्या की आशंका लग रही थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या होनो स्पष्ट हो गया. पुलिस ने साथ रह रही पत्नी मुन्नी की कॉल डिटेल निकाली तो उसमें वह लल्लू कुशवाहा से ज्यादा बात कर रही थी. हत्या के कुछ घंटे पहले भी उसने लल्लू से बात की थी. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने मुन्नी और धीरज के साथ मिलकर हत्या करने की बात कबूल की. 

यह भी पढ़ें-'भाई' करना चाहता था शादी, नहीं मानी बहन तो दिनदहाड़े उठाया ये खौफनाक कदम; सड़क पर तमाशा देखते रहे लोग

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Anuppur की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

MP Crime Newsanuppu murdermurder news

Trending news

chhattisgarh news
अबूझमाड़ में एनकाउंटर,दंतेवाड़ा-नारायणपुर बॉर्डर पर नक्सली ढेर,जवानों ने घेरकर मार
ratlam
रतलाम के सबसे अमीर व्यक्ति, नेटवर्थ 12,00,00,00,000 रुपये; जानिए क्या करते हैं काम
mp news
पत्नी की तलाश में पैदल घूम रहे रिटायर्ड अफसर, बेटे संग लगा रहे पोस्टर, जानिए मामला
mp news
उज्जैन में गणेश सवारी के दौरान पथराव, लव जिहाद की झांकी पर हुआ विवाद, पुलिस तैनात
mp news
'भाई' करना चाहता था शादी,नहीं मानी बहन तो दिनदहाड़े उठाया ये खौफनाक कदम,कांप गए लोग
mp news
सागर में धार्मिक जुलूस में लगे 'सर तन से जुदा' के नारे, माहौल बिगाड़ने की कोशिश
mp news
ट्रक के लिए पति मांग रहा था पैसे, नहीं देने पर शौहर ने बेगम को मारी गोली, बनाई कहानी
Neemuch
नीमच में उफनती नदी में बही BMO की बोलेरो, ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर बचाई 5 की जान
chhattisgarh news
सरकारी स्कूल में तंत्र-मंत्र,कोयल की बलि से फैली दहशत,क्लास में जाने से डर रहे छात्र
Kamal Nath
संपत्ति 1,34,24,75,811 रुपये,दिल्ली में 2 एकड़ में बंगला.. कांग्रेस MLA का साम्राज्य
;