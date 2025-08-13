Balodabazar News-मोबाइल चलाने से रोकता था दादा, 9वीं की छात्रा ने कुल्हाड़ी से काट डाला, फिर किया ड्रामा
Balodabazar News-मोबाइल चलाने से रोकता था दादा, 9वीं की छात्रा ने कुल्हाड़ी से काट डाला, फिर किया ड्रामा

Chhattisgarh News-बलौदाबाजार में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग ने अपने दादा की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी. मृतक दादा अक्सर पोती को मोबाइल यूज करने को लेकर डांटता था, इसी बात से नाराज पोती ने उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद पोती ने प्लान बनाया लेकिन वह पकड़ी गई.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 13, 2025, 06:24 PM IST
Balodabazar News-मोबाइल चलाने से रोकता था दादा, 9वीं की छात्रा ने कुल्हाड़ी से काट डाला, फिर किया ड्रामा

Crime News-छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां मोबाइल यूज करने से मना करने पर पोती ने दादा को मौत के घाट उतार दिया. दादा की हत्या करने के बाद पोती ने पुलिस को गुमराह भी किया. लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जु्र्म कबूल कर लिया. हत्या करने वाली पोती 9वीं कक्षा की छात्र है, वह दादा की मोबाइल यूज करने की रोक-टोक से नाराज थी. 

जानिए क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, मृतक पुरुषोत्तम यादव अपनी दो पोती के साथ अमेरा गांव में रहता था. मंगलवार 12 अगस्त को उसके घर पर खून से लथपथ उसकी लाश मिली थी. मृतक सब्जी बेचने का काम किया करता था. वहीं उसका बेटा रायपुर में रहकर मजदूरी करता है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. इस दौरान पोती की भूमिका संदिग्ध लगी, जब उससे पूछताछ की तो मामले का खुलासा हो गया. 

मोबाइल यूज करने पार डांटता था दादा
पुरुषोत्तम की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली पोती बहुत ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करती थी. इसी को लेकर वह अक्सर उसे डांटता था. वारदात वाले दिन भी पोती कॉल पर किसी से बात कर रही थी, इसको लेकर दादा ने उसे डांट दिया. इससे नाराज होकर पोती ने हत्या की साजिश रची. जब उसकी छोटी बहन स्कूल चली गई तब उसने कुल्हाड़ी से हमला कर दादा की हत्या कर दी. 

मौके पर ही हुई मौत 
कुल्हाड़ी से वार करते ही जमीन पर गिरने हो उसने ताबड़तोड़ वार कर दिया. सिर पर गंभीर चोट आने के कारण पुरुषोत्तम की मौके पर ही मौत हो गई. हत्या करने के बाद उसने अपने स्कूल का यूनिफॉर्म पहन लिया और लोगों की बताया की उसके दादा की हत्या हो गई है. 

पुलिस को किया गुमराह
पुलिस ने जब पोती से पूछताछ की तो उसने अलग-अलग बयान दिया. जब पुलिस ने स्कूल पहुंचकर जानकारी ली तो पता चला की वह स्कूल ही नहीं आई थी. इसके बाद पुलिस ने सख्ती से उससे पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने बताया कि मोबाइल इस्तेमाल करने को लेकर दादा की डांट-फटकार से परेशान होकर उसने वारदात को अंजाम दिया.

