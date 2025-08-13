Balrampur: सावन खत्म होते ही मटन को लेकर महाभारत! बकरा लेकर जा रहे युवकों की धुनाई; हुए बेहोश
Balrampur: सावन खत्म होते ही मटन को लेकर महाभारत! बकरा लेकर जा रहे युवकों की धुनाई; हुए बेहोश

Balrampur Goat Theft: बलरामपुर में बकरा चोरी करते हुए पकड़े गए दो युवकों की ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर दी है. बकरे के चक्कर में ग्रामीणों ने दो युवकों को इस कदर मारा कि दोनों बेहोश हो गए. दोनों युवकों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Aug 13, 2025, 08:15 AM IST
Trending Photos

gemini (सांकेतिक तस्वरी)
gemini (सांकेतिक तस्वरी)

Goat Theft Chhattisgarh: सावन का महीना खत्म होते ही मटन-चिकन की दुकानों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है. बाजारों में मटन-चिकन और मछली की भारी डिमांड है. इन सबके बीच छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से बकरा चोरी का मामला सामने आया है. जहां, बकरा चोरी करने की कोशिश कर रहे दो युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया. इसके बाद लॉठी-डंडे से दे दनादन जमकर धुनाई कर दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जानिए पूरा मामला
दरअसल, यह पूरा मामला, बलरामपुर जिले के  चलगली थाना क्षेत्र के ग्राम शारदापुर का है. जहां, महेंद्र सिंह सुबह होते ही अपने बकरे-बकरियों को घर से बाहर खलिहान में बांधकर आ गए थे. दोपहर को जब वे वहां पहुंचे तो देखें कि एक बकरा गायब है. चोरी की आशंका होने पर महेंद्र ने अपने भाई पेंद्र सिंह, संखलाल और अन्य ग्रामीणों के साथ तलाश शुरू कर दी. 

बकरे ले जाते दिखे युवक...
इसी दौरान कहीं से खबर मिली कि चट्टानी इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक एक बकरे के साथ दिखाई दिए हैं. फिरक्या मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के साथ महेंद्र वहां पहुंच गए. इस दौरान बड़कागांव निवासी कार्तिक व सूरज को पकड़ लिया. इस दौरान वहां एक एक करके भारी भीड़ जुट गई. बकरे चोरी से नाराज ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से जमकर पीटना शुरू कर दिया. कुछ लोगों ने छोड़ने की भी बात कही. लेकिन भीड़ का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था, वो दे दनादन दे दनादन लगातार पिटते रहें.

ग्रामीणों ने बकरा चोरी के आरोप में दोनों युवकों को इस कदर पिट दिया कि मौके पर ही दोनों बेहोश हो गए, सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची. पुलिस ने घायलों को सिविल अस्पताल वाड्रफनगर पहुंचाया. जहां उनका उपचार चल रहा है. इस पूरे मामले में महेंद्र सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्तिक और सूरज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. वहीं ग्रामीणों द्वारा युवकों के साथ की गई मारपीट की अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है. 

सोर्स- नई दुनिया

ये भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में ITI में एडमिशन का मौका, 13 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें कब तक कर सकते हैं अप्लाई

