 Bastar News-'कुंवारा’ कहकर रचाई शादी, पति निकला 2 बच्चों का बाप, राज खुला तो हो गया कांड
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2877625
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

Bastar News-'कुंवारा’ कहकर रचाई शादी, पति निकला 2 बच्चों का बाप, राज खुला तो हो गया कांड

Bastar News-बस्तर में महिला ने फांसी के फंदे पर लटकर आत्महत्या कर ली. युवती ने एक युवक से लव मैरिज की थी, लेकिन शादी के डेढ़ साल बाद उसे पता चला कि उसका पति पहले से ही शादीशुदा है. आरोपी युवक ने कुंवारा कहकर प्यार में फंसाया था. मामला परपा थाना क्षेत्र का है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 12, 2025, 04:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bastar News-'कुंवारा’ कहकर रचाई शादी, पति निकला 2 बच्चों का बाप, राज खुला तो हो गया कांड

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक युवती ने सुसाइड कर लिया. 10 अगस्त को युवती की लाश किराए के मकान में फांसी के फंदे पर लटकी मिली. डेढ़ साल पहले युवती ने एक युवक से लव मैरिज की थी. लेकिन कुछ दिनों पहले उसे पता चला कि पति पहले से ही शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी है. मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर युवती ने अपनी जान दे दी. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने युवती को कुंवारा हूं कहकर प्यार के जाल में फंसाया था. 

सच्चाई का पता लगने के बाद दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होता था. पूरा मामला परपा थाना क्षेत्र का है. 

युवती ने की थी लव मैरिज 
जानकारी के अनुसार, मृतिका खुशबू मौर्य सुकमा जिले के कुकानार की रहने वाली थी. डेढ़ साल पहले खुशबू की जॉन कश्यप नाम के युवक से किसी माध्यम से मुलाकात हुई थी. दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई. फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने लव मैरिज कर ली. जॉन ने खुशबू को यह बताया था कि वह कुंवारा है. उसने यह नहीं बताया था कि वह पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं. 

कुछ दिन पहले पता चली सच्चाई
खुशबू पति जॉन के साथ बिरिंगपाल में एक किराए के मकान में रह रही थी. कुछ दिन पहले खुशबू को किसी माध्यम से पता चला की उसका पति पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं. तब से दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया था. 2 दिन पहले जॉन अपने दोस्तों के साथ घर आया था. खुशबू ने उसके एक दोस्त को राखी भी बांधी थी. इसके बाद जॉन दोस्तों के साथ घर से बाहर चला गया था. 

घर लौटा तो मिली लाश
जॉन जब घर के बाहर था तब उसने खुशबू को बार-बार कॉल किया. लेकिन खुशबू ने कॉल रिसीव नहीं किया. जॉन जब घर आया तो उसने कमरे में फंदे से लटकती हुई पत्नी की लाश देखी. किसी तरह उसने बॉडी को नीचे उतारा और डिमरापाल मेडिकल कॉलेज लेकर गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

परिजनों ने लगाया आरोप
खुशबू के परिजनों का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है. जॉन ने यह नहीं बताया था कि वह पहले से शादीशुदा है. बेटी को गुमराह कर प्यार के जाल में फंसाया और शादी की. इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता था. परिजनों का कहा है कि जब बेटी से आखिरी बार बात हुई थी तब वह परेशान थी. उसने बताया था कि पति ने मारपीट की है. परिजनों के आरोप के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़े-5 साल से फसल बर्बाद, लेकिन बीमा नहीं मिला, सीहोर के किसान पेड़ों पर चढ़कर बजा रहे घंटियां

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़े Chhattisgarh की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsbastar newslove marriage

Trending news

chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में ITI में एडमिशन का मौका, 13 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें डिटेल्स
kabirdham news
'Winner Winner Chicken Dinner' पर लगेगा 5000 का फाइन, कबीरधाम में बैन हुए ये दो गेम
chhattisgarh news
'कुंवारा’ कहकर रचाई शादी, पति निकला 2 बच्चों का बाप, राज खुला तो हो गया कांड
bhopal news
भोपाल से दिल्ली, गोवा और मुंबई समेत 13 शहरों के लिए सीधी फ्लाइट, अब स्मार्ट होगा सफर
chattisgarh news
छत्तीसगढ़ के इस सीक्रेट अड्डे पर चलता है मुर्गा कसीनो! आते हैं तेलंगाना के रईस
mp news
5 साल से फसल बर्बाद, लेकिन बीमा नहीं मिला, सीहोर के किसान पेड़ों पर चढ़ बजा रहे घंटी
mp news
Seoni News-सड़क पर इंसानियत हुई लापता, बाइक पर पत्नी की लाश को बांधकर ले गया पति
mp news
Ujjain News-'अपने घर की गंदगी साफ करो', किस बात को लेकर भड़के महाकाल मंदिर के पुजारी
Chhattisgarh News In Hindi
Chhattisgarh के पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे की याचिका पर सुनवाई आज, गिरफ्तारी को दी
durg news
छत्तीसगढ़ में फिर शुरू हुआ 'ऑपरेशन रोहिंग्या', दुर्ग में 321 में से 31 मिले संदिग्ध
;