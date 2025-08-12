Bastar News-'कुंवारा’ कहकर रचाई शादी, पति निकला 2 बच्चों का बाप, राज खुला तो हो गया कांड

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक युवती ने सुसाइड कर लिया. 10 अगस्त को युवती की लाश किराए के मकान में फांसी के फंदे पर लटकी मिली. डेढ़ साल पहले युवती ने एक युवक से लव मैरिज की थी. लेकिन कुछ दिनों पहले उसे पता चला कि पति पहले से ही शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी है. मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर युवती ने अपनी जान दे दी. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने युवती को कुंवारा हूं कहकर प्यार के जाल में फंसाया था.

सच्चाई का पता लगने के बाद दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होता था. पूरा मामला परपा थाना क्षेत्र का है.

युवती ने की थी लव मैरिज

जानकारी के अनुसार, मृतिका खुशबू मौर्य सुकमा जिले के कुकानार की रहने वाली थी. डेढ़ साल पहले खुशबू की जॉन कश्यप नाम के युवक से किसी माध्यम से मुलाकात हुई थी. दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई. फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने लव मैरिज कर ली. जॉन ने खुशबू को यह बताया था कि वह कुंवारा है. उसने यह नहीं बताया था कि वह पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं.

कुछ दिन पहले पता चली सच्चाई

खुशबू पति जॉन के साथ बिरिंगपाल में एक किराए के मकान में रह रही थी. कुछ दिन पहले खुशबू को किसी माध्यम से पता चला की उसका पति पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं. तब से दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया था. 2 दिन पहले जॉन अपने दोस्तों के साथ घर आया था. खुशबू ने उसके एक दोस्त को राखी भी बांधी थी. इसके बाद जॉन दोस्तों के साथ घर से बाहर चला गया था.

घर लौटा तो मिली लाश

जॉन जब घर के बाहर था तब उसने खुशबू को बार-बार कॉल किया. लेकिन खुशबू ने कॉल रिसीव नहीं किया. जॉन जब घर आया तो उसने कमरे में फंदे से लटकती हुई पत्नी की लाश देखी. किसी तरह उसने बॉडी को नीचे उतारा और डिमरापाल मेडिकल कॉलेज लेकर गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

परिजनों ने लगाया आरोप

खुशबू के परिजनों का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है. जॉन ने यह नहीं बताया था कि वह पहले से शादीशुदा है. बेटी को गुमराह कर प्यार के जाल में फंसाया और शादी की. इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता था. परिजनों का कहा है कि जब बेटी से आखिरी बार बात हुई थी तब वह परेशान थी. उसने बताया था कि पति ने मारपीट की है. परिजनों के आरोप के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है.

