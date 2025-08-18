Bhind News-बात करने से इनकार पर सनकी युवक की हरकत, भाई को भेजे नाबालिग के पर्सनल फोटो

Bhind News-भिंड में युवक ने नाबालिग के पर्सनल फोटो उसके भाई को भेज दिए. आरोपी युवक और किशोरी के बीच पहले बातचीत होती थी जो बाद में बंद हो गई. युवक लगातार उसे परेशान कर रहा था. किशोरी की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है.
Trending Photos
MP News-मध्यप्रदेश के भिंड के उमरी थाना क्षेत्र में 16 साल की नाबालिग किशोरी को परेशान करने का मामला सामने आया है. आरोपी युवक से जब किशोरी ने दोस्ती करने से इनकार कर दिया तो युवक ने उसके निजी फोटो उसके भाई को भेज दिए. इस मामले में उमरी थाना पुलिस ने छेड़छाड़ की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है. किशोरी ने रविवार को थाने पहुंचकर आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.
दोनों में होती थी बातचीत
उमरी थाना टीआई शिवप्रताप सिंह राजावत ने बताया कि 20 साल के आरोपी युवक ने एक साल पहले किशोरी का मोबाइल नंबर किसी तरह से हासिल कर लिया था. शुरुआत में दोनों के बीच बातचीत भी हुई, इसी दौरान युवक ने किशोरी के कुछ निजी फोटो ले लिए. लेकिन युवक की इन हरकतों से परेशान होकर दो महीने पहले किशोरी ने उससे बातचीत बंद कर दी.
युवक करने लगा परेशान
जब किशोरी ने युलक ने बातचीत करना बंद कर दिया तो युवक लगातार फोन और मैसेज कर किशोरी को परेशान करने लग गया. इस सबसे तंग आकर किशोरी ने अपने परिवार को इस बारे में बताया. इसके बाद किशोरी के परिवार ने युवक के घरवालों से इसकी शिकायत की और उसे डांटा.
भाई को भेज दिए पर्सनल फोटो
इसी बात से नाराज होकर युवक ने शनिवार को किशोरी के निजी फोटो उसके भाई को भेज दिए. टीआई शिवप्रताप राजावत ने बताया कि इसके बाद किशोरी ने रविवार को थाने पहुंचकर युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. उसने युवक द्वारा भेजे गए मैसेज पुलिस को दिखाए. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल आरोपी फरार है.
यह भी पढ़ें-ऐसी औलाद से भगवान बचाए! जायदाद के लिए बाप-बुआ को उतारा मौत के घाट, फिर जो किया...
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Bhind की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!