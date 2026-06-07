बताया जा रहा है कि, रात को घर के बाहर शोर हो रहा था और कुछ लोग गाली गलौज कर रहे थे, तभी संगीता रजक, पति बंटी रजक के साथ घर से बाहर निकली तो देखा कि कुछ लोग विवाद करते हुए शोर कर रहे थे. माहौल भांपने और अपनी सुरक्षा के लिहाज से दोनों पति-पत्नी घर में रखी अपनी लाइसेंसी पिस्टल लेकर बाहर निकलने लगे. इसी दौरान छाए अत्यधिक तनाव और भारी हड़बड़ाहट के बीच संगीता रजक के हाथ में मौजूद पिस्टल का ट्रिगर अचानक दब गया.