राज्य चुनें
Jabalpur Sangeeta Rajak Death: जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू शोभापुर इलाके में देर रात एक भाजपा नेत्री की गोली लगने से मौत हो गई. घटना रात करीब 1 से 2 बजे के बीच की बताई जा रही. भाजपा नेत्री संगीता रजक को फौरन निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. रांझी थाना पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है.
बताया जा रहा है कि, रात को घर के बाहर शोर हो रहा था और कुछ लोग गाली गलौज कर रहे थे, तभी संगीता रजक, पति बंटी रजक के साथ घर से बाहर निकली तो देखा कि कुछ लोग विवाद करते हुए शोर कर रहे थे. माहौल भांपने और अपनी सुरक्षा के लिहाज से दोनों पति-पत्नी घर में रखी अपनी लाइसेंसी पिस्टल लेकर बाहर निकलने लगे. इसी दौरान छाए अत्यधिक तनाव और भारी हड़बड़ाहट के बीच संगीता रजक के हाथ में मौजूद पिस्टल का ट्रिगर अचानक दब गया.
मिसफायर होने से पेट में लगी गोली
मिसफायर होते ही गोली सीधे उनके पेट में जा धंसी और वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ीं. उन्हें आनन-फानन में शहर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर अवस्था में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. घटना की सूचना मिलते ही रांझी थाना पुलिस और आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए. अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है.
जांच में जुटी पुलिस
रांझी थाना प्रभारी उमेश गोलहानी का कहना है कि, शुरुआती तौर पर मामला हड़बड़ाहट में दुर्घटनावश गोली चलने का नजर आ रहा है, लेकिन घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस हर संभावित पहलू पर बारीकी से काम कर रही है. रांझी पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर घटनास्थल की जांच के साथ-साथ परिजनों व आसपास के लोगों के बयान दर्ज कर रही है, ताकि रात में हुए उस विवाद और गोली चलने की असली वजहों का पूरी तरह खुलासा हो सके.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट