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विवाद देख पिस्टल लेकर घर से बाहर निकलीं भाजपा नेत्री, हड़बड़ाहट में दबा ट्रिगर, पेट में लगी गोली

Jabalpur Sangeeta Rajak Death: जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू शोभापुर इलाके में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. भाजपा नेत्री संगीता रजक की गोली लगने से मौत हो गई.

Written ByKuldeep BabeleEdited By:Pooja
Published: Jun 07, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 01:08 PM IST
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Kuldeep Babele

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कुलदीप बबेले मध्यप्रदेश के जबलपुर से रिपोर्टर हैं

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