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MP का लड़का, बिहार की लड़की, सोशल मीडिया पर मिले... 5 साल के रिलेशनशिप के बाद शादी, 2 महीने बाद पत्नी ने दी जान; जानें वजह

Crime News: मध्य प्रदेश रहने वाले नीरज बंसल की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए बिहार की इशिता यादव से हुई थी और 5 साल के रिलेशनशिप के बाद दोनों ने इस साल फरवरी में शादी की. लेकिन, शादी के बाद सब बदल गया और पति से परेशान होकर अब दो महीने बाद ही इशिता ने कथित तौर पर अपने अपार्टमेंट में आत्महत्या कर ली.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Apr 03, 2026, 01:04 PM IST
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MP का लड़का, बिहार की लड़की, सोशल मीडिया पर मिले... 5 साल के रिलेशनशिप के बाद शादी, 2 महीने बाद पत्नी ने दी जान; जानें वजह

Software Engineer Suicide Case: मध्य प्रदेश का लड़का और बिहार की लड़की. सोशल मीडिया पर दोनों की मुलाकात हुई और 5 साल के रिलेशनशिप के बाद दोनों ने शादी की. लेकिन, शादी के बाद सब बदल गया और पति से परेशान होकर अब दो महीने बाद ही इशिता यादव ने कथित तौर पर अपने अपार्टमेंट में आत्महत्या कर ली है. इसके बाद पुलिस ने इशिता के पति नीरज बंसल को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है. मामला हैदराबाद के मियापुर इलाके का है, जहां 26 साल की एक नई शादीशुदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली.

दहेज के लिए परेशान करता था पति

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बताया जा रहा है कि शादी के बाद से ही पति ने लड़की को दहेज के लिए परेशान किया था. उसके माता-पिता की शिकायत के आधार पर मियापुर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई है. पति नीरज बंसल पर कथित तौर पर और दहेज के लिए उसे परेशान करने का मामला दर्ज किया गया है. शिकायत में कहा गया है कि नीरज बंसल ने अपनी पत्नी इशिता यादव से पैसे और उसके परिवार से उस स्टार्ट-अप में निवेश करने के लिए दबाव डाल रहा था, जिसके बारे में वह सोच रहा था. नीरज लगातार इशिता को परेशान कर रहा था और इससे वो तंग आ चुकी थी.

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5 साल का रिलेशनशिन और फिर शादी

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि बिहार की रहने वाली इशिता यादव और मध्य प्रदेश के रहने वाले नीरज बंसल की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी और दोनों करीब 5 साल से रिलेशनशिप में थे. उन्होंने बताया कि इशिता यादव और नीरज बंसल पुणे में काम करते थे और इस फरवरी में दोनों ने शादी कर ली थी. दोनों हाल ही में हैदराबाद शिफ्ट हुए थे और मियापुर के एक फ्लैट में रह रहे थे.

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पति ने खुद किया था पुलिस को फोन

पुलिस ने बताया कि नीरज बंसल ने गुरुवार को खुद पुलिस को फोन करके बताया था कि उन्हें अपनी पत्नी इशिता फ्लैट में मृत मिली है. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए गांधी अस्पताल भेज दिया. इशिता के माता-पिता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है और आगे की जांच कर रही है. पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश में जुटी है.

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