भाई को रास नहीं आया बहन का प्रेम प्रसंग, बॉयफ्रेंड संग देख बौखलाया युवक, बीच सड़क दाग दी गोली

Narmadapuram Crime News: नर्मदापुरम के इटारसी में एक सनसनीखेज गोलीकांड का मामला सामने आया है. जहां प्रेम प्रसंग के चलते युवक पर पहले डंडे से हमला किया फिर पेट में गोली मारकर आरोपी फरार हो गया. घटना देर रात तीन बजे मेहरागांव C केबिन इलाके की हैं, जहां आरोपी शुभम अपनी प्रेमिका के घर पहुंचा था. इस दौरान प्रेमिका के भाई से विवाद हो गया देखते ही देखते विवाद हाथापाई में तब्दील हो गया. इस दौरान आरोपी आकाश शर्मा ने प्रेमिका के भाई पर लाठी से हमला कर दिया और पिस्टल निकाल कर उसके पेट में गोली मार दी जिससे वह घायल हो गया और आरोपी आकाश वहां से फरार हो गया.

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया घायल को इटारसी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उसका 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद गोली को रीढ़ की हड्डी के पास से निकाल लिया गया हैं. फिलहाल घायल युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है और वह डॉक्टरों की निगरानी में है. पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है और घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद कर लिया है. शुरुआती जांच से पता चलता है कि आरोपी बहन को प्रेमिके साथ देख बौखला गया था. हालांकि पुलिस पूरे मामले की बारीक से जांच कर रही है.

पुलिस ने पिस्टल किया बरामद

इटारसी थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना देर रात 3 बजे की है. गोली लगने की सूचना पर पुलिस पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया हैं. वहीं आरोपी को भी अल सुबह गिरफ्तार कर लिया गया हैं और उसके पास से घटना में प्रयुक्त हुई पिस्टल भी बरामद कर ली है. हालांकि घटना क्यों हुई इसकी जांच अभी चल रही हैं. फिलहाल घायल की हालत खतरे से बाहर है.

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