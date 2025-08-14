Crime News-घर में घुसकर महिला की बेरहमी से हत्या, हिंदू सगंठनों का हंगामा, पुलिस ने शेख सलीम को दबोचा
Burhanpur News-बुरहानपुर में घर में घुसकर एक महिला की हथौड़ी मारकर हत्या कर दी गई. महिला की हत्या की खबर से शहर में तनाव फैल गया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के रहने वाले आरोपी शेख सलीम को गिरफ्तार कर लिया.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 14, 2025, 04:14 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में बुधवार शाम को सनसनीखेज वारदात हुई है. महाराष्ट्र के अंतुर्ली से आए एक युवक ने महिला पर हथौड़ी से हमला किया, जिससे महिला की मौत हो गई. महिला की हत्या के बाद हिंदू संगठनों ने घटना का विरोध शुरू कर दिया. काफी देर तक समझाइश करने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया. 

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शेख सलीम को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

जबरन घर में घुसा आरोपी
मृतका के देवर मिथुन सिरतुरे ने बताया कि वो अपने घर पर थे, तभी हाथापाई की आवाज सुनाई दी. पूछने पर आरोपी ने अपना नाम शेख सलीम बताया और धक्का देकर जबरदस्ती घर में घुस गया. आरोपी ने घर में घुसकर शारदा के सिर पर हथौड़ी से वार कर दिया. सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद शारदा को जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. 

हिंदू संगठनों ने जताया विरोध
घटना के बाद हिंदू संगठन, भीम सेना, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच और हिंदू महासभा के लोग थाने पहुंच गए और विरोध दर्ज कराया. हिंदू संगठनों ने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की है. वहीं गुरुवार को संगठनों की अपील पर शहर का बाजार बंद रहा. 

आपसी संबंधों का विवाद
इस मामले में पुलिस का कहना है कि यह किसी भी तरह धर्मांतरण का मामला नहीं है. एसपी आशुतोष बागरी के अनुसार यह आपसी संबंधों का विवाद है. मामला धर्मांतरण का नहीं हैं . मामले की जांच अभी जारी है. गुरूवार दोपहर बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची. इस दौरान उन्होंने कहा मजदूरी करने वाला गरीब परिवार है. इस तरह की दुर्घटना होना असहनीय है. आरोपी पर कठोर कार्रवाई की जाए. 

यह भी पढ़े-किसान ने खुद नष्ट की सोयाबीन की फसल, ढाई बीघा में चलाया रोटावेटर, मांगा मुआवजा

;