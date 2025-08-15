Breaking News-बैंक लूट के बाद ATM कैश लोड करने जा रही कार पर डांका, कट्टों की नोंक पर लूटे 61 लाख रुपए

MP News-मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में बदमाशों ने दिनदहाड़े बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है. एटीएम में कैश लोडिंग के लिए जा रही प्राइवेट एजेंसी की गाड़ी को बदमाशों ने लूट लिया. बदमाश 61 लाख 17 हजार रुपए लूट कर फरार हो गए. घटना गौरिहार क्षेत्र की है. आरोपियों ने कट्टों की नोंक पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है. प्राइवेट एजेंसी की गाड़ी सरबई एटीएम में पैसे डालने जा रही थी.

घटना की जानकारी लगते ही लवकुशनगर थाना प्रभारी और जुझारनगर थाना प्रभारी घटना स्थल पर पहुंचे हैं. मामले की जांच की जा रही है.

खबर में अपडेट जारी है