लोन की रकम बनी खून की कीमत, किराएदार ने मकान मालकिन की हत्या की, बेटी पर भी किया हमला
Chhatarpur News-छतरपुर में एक किराएदार ने मकान मालकिन की घर में घुसकर हत्या कर दी. जब महिला की चीखें सुनकर बेटी बचाने के लिए दौड़ी तो आरोपी ने उसपर भी हमला कर दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. बताया जा रहा है कि लोन के पैसों को लेकर विवाद चल रहा था. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 21, 2025, 09:50 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के छतरपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक किराएदार ने अपनी ही मकान मालकिन की हत्या कर दी. किराएदार घर के अंदर घुसा और बका से वार कर महिला को मौत के घाट उतार दिया. जब महिला की बेटी उसे बचाने के लिए दौड़ी तो आरोपी ने उस पर भी हमला कर दिया. घायल बेटी प्रियंका पाठक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है. 

एक साल से किराए पर रह रहा था
यह पूरी घटना गुरुवार दोपहर 12:30 बजे विश्वनाथ कॉलोनी की है. मकान मालकिन शरमन पाठक की मौके पर ही मौत हो गई. बेटी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपी युवक महेश राय एक साल से मकान में किराए पर रह रहा था. हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से भाग गया. 

लोने के पैसों का मामला
जानकारी के अनुसार, लो के पैसों को लेकर विवाद था. आरोपी युवक की बेटी की किडनी खराब है. उसने इलाज के लिए सनाटा कंपनी से लोन लिया था. मकान मालकिन शरमन पाठक उसमें गवाह थी. वह आरोपी को फोन कर कंपनी का पैसा देने का दबाव बना रही थी. इसी के चलते उसने महिला की हत्या कर दी. सिटी कोतवाली थाना पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है. 

बेटी रक्षाबंधन मनाने आई थी
शरमन पाठक के दो बेटे हैं. बेटी भोपाल से रक्षाबंधन मनाने छतरपुर आई हुई थी. घटना के दौरान बेटी प्रियंका ने आरोपी का पीछा भी किया. लेकिन आरोपी उस पर बका से चार-पांच बार हमला कर भाग गया. सीएसपी अरुण कुमार सोनी ने बताया, सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक महिला की धारदार हथियार से हत्या की गई है. आरोपी की पहचान हो चुकी है, जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है.

