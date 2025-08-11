Damoh News: चलती ट्रेन में 'मनचलों' का आतंक, रेवांचल एक्सप्रेस में बीना से मैहर जा रही मां-बेटियों से छेड़छाड़!
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2875624
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

Damoh News: चलती ट्रेन में 'मनचलों' का आतंक, रेवांचल एक्सप्रेस में बीना से मैहर जा रही मां-बेटियों से छेड़छाड़!

MP Crime News: रेवांचल एक्सप्रेस से यात्रा कर रही मां बेटियों से कुछ मनचलों ने छेड़छाड़ की है. इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और दमोह में जबलपुर के एक आरोपी को पकड़ लिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 11, 2025, 08:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छेड़खानी करने वाले युवक को पुलिस ने पकड़ा
छेड़खानी करने वाले युवक को पुलिस ने पकड़ा

Mother and Daughters Molested in Rewanchal Express: अमूमन रेल यात्रा सुरक्षित मानी जाती है और खास तौर पर जब लोग रिजर्वेशन कराकर सफ़र करते हैं तो निश्चिन्तता बढ़ जाती है. लेकिन ये खबर ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करने वाली है. कमलापति रेलवे स्टेशन से चलकर रीवा जाने वाली रेवांचल एक्सप्रेस में महिला और उनकी बेटियों के साथ रिजर्वेशन कोच में छेड़छाड़ की घटना सामने आई है.

जानिए पूरा मामला
मामले के मुताबिक, यूपी के ललितपुर की रहने वाली महिला यात्री अपनी दो बेटियों के साथ मैहर जाने के लिए बीना से ट्रेन में सवार हुई और एस 7 कोच में अपनी रिजर्व सीट पर थी, चलती ट्रेन में कुछ मनचले कोच में चढ़े और सोती हुई लड़कियों और महिला के साथ उन्होंने छेड़खानी की. जिसके बाद महिला और लड़कियों ने आवाज लगाई और मनचले भाग खड़े हुए. इस बीच पीड़ित महिला ने डायल 100 पर शिकायत दर्ज कराई और साथ मे सफर कर रहे यात्रियों ने आरपीएफ को खबर की.

जानिए क्या बोली पीड़ित महिला
दमोह रेलवे स्टेशन पर कोतवाली पुलिस के जवान और डायल 100 की टीम के साथ आरपीएफ के जवान ट्रेन आने के पहले ही मुस्तैद हो गए. इन बीच ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने जनरल बोगी से एक मनचले को पकड़ा और दमोह स्टेशन पर उसे पुलिस के हवाले किया है. पीड़ित महिला के मुताबिक तीन से चार की संख्या में मौजूद मनचलों ने लगातार छेड़छाड को अंजाम दिया है. 

पुलिस कर रही मामले की जांच
फिलहाल जबलपुर का निवासी बताया जाने वाला आरोपी आर पी एफ की कस्टडी में है और पुलिस जांच पड़ताल कर रही है. ट्रेन की भीतर हुई इस तरह की घटना ने एक बार फिर यात्रियों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. 

महेंद्र, दुबे, जी मीडिया, दमोह

ये भी पढ़ें- MP News: 'एक्सपोर्ट किंग' बना मध्य प्रदेश! 6% की धमाकेदार ग्रोथ के साथ रिकॉर्ड तोड़ निर्यात; देखिए आंकड़े

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. दमोह की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

TAGS

damoh newsMP crime

Trending news

mp news
एक्सपोर्ट किंग बना MP! 6% की धमाकेदार ग्रोथ के साथ रिकॉर्ड तोड़ निर्यात;देखिए आंकड़े
indore news
पहले दोस्ती, फिर धोखा!इंदौर में युवती ने सोहिल खान और उसके परिवार पर लगाए गंभीर आरोप
bastar news hindi
बस्तर की हवा में फैला वायरल इंफेक्शन का प्रकोप, हर दिन 800 मरीज पहुंच रहे अस्पताल
mp news
Raisen News: 'कुछ लोग खुद को बॉस समझते हैं'...MP में राजनाथ सिंह का ट्रंप पर वार!
ujjain news
आधी रात को गधे पर सवार होकर भूतिया जगह पर घूमता रहा शख्स, जानें इसकी अजीब वजह
mp news
सिंगरौली में नेताओं के लिए अलग नियम? कल हेलमेट बांटे, आज खुद बिना हेलमेट निकाली...
Seoni News
पानी-पानी हुआ सिवनी! बारिश के बाद नदी-नाले उफान पर, अंडर ब्रिज में भरा पानी
khandwa news hindi
मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म में रचाई शादी, कहा सनातन धर्म में महिलाओं को मानते देवी!
Bilaspur News
बिलासपुर में घर में रखा सिलेंडर बन गया बम! हुआ जोरदार धमाका, घरवालों का क्या हुआ?
mp news
CCTV में भी नहीं मिला अर्चना का सुराग! ट्रेन से रहस्यमय तरीके से हुई थी गायब
;