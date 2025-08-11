Damoh News: चलती ट्रेन में 'मनचलों' का आतंक, रेवांचल एक्सप्रेस में बीना से मैहर जा रही मां-बेटियों से छेड़छाड़!

Mother and Daughters Molested in Rewanchal Express: अमूमन रेल यात्रा सुरक्षित मानी जाती है और खास तौर पर जब लोग रिजर्वेशन कराकर सफ़र करते हैं तो निश्चिन्तता बढ़ जाती है. लेकिन ये खबर ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करने वाली है. कमलापति रेलवे स्टेशन से चलकर रीवा जाने वाली रेवांचल एक्सप्रेस में महिला और उनकी बेटियों के साथ रिजर्वेशन कोच में छेड़छाड़ की घटना सामने आई है.

मामले के मुताबिक, यूपी के ललितपुर की रहने वाली महिला यात्री अपनी दो बेटियों के साथ मैहर जाने के लिए बीना से ट्रेन में सवार हुई और एस 7 कोच में अपनी रिजर्व सीट पर थी, चलती ट्रेन में कुछ मनचले कोच में चढ़े और सोती हुई लड़कियों और महिला के साथ उन्होंने छेड़खानी की. जिसके बाद महिला और लड़कियों ने आवाज लगाई और मनचले भाग खड़े हुए. इस बीच पीड़ित महिला ने डायल 100 पर शिकायत दर्ज कराई और साथ मे सफर कर रहे यात्रियों ने आरपीएफ को खबर की.

दमोह रेलवे स्टेशन पर कोतवाली पुलिस के जवान और डायल 100 की टीम के साथ आरपीएफ के जवान ट्रेन आने के पहले ही मुस्तैद हो गए. इन बीच ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने जनरल बोगी से एक मनचले को पकड़ा और दमोह स्टेशन पर उसे पुलिस के हवाले किया है. पीड़ित महिला के मुताबिक तीन से चार की संख्या में मौजूद मनचलों ने लगातार छेड़छाड को अंजाम दिया है.

फिलहाल जबलपुर का निवासी बताया जाने वाला आरोपी आर पी एफ की कस्टडी में है और पुलिस जांच पड़ताल कर रही है. ट्रेन की भीतर हुई इस तरह की घटना ने एक बार फिर यात्रियों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

