बेटी लापता हुई तो बौखलाया आरोपी, लड़के की मां-बहन को बनाया बंधक, कमरे में बंद कर घंटों बरसाई लाठियां

Crime News Damoh: दमोह में बीती रात एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, यहां एक मां बेटी को घर में बंधक बनाकर जमकर मारपीट की गई, जिसमें मां गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. जानकारी के मुताबिक घटना की वजह आरोपी पक्ष की लड़की का किसी के साथ घर से भागना बताया जा रहा है. आरोपियों का शक था कि पीड़ितों ने उसे भगाने में मदद की, इसी संदेह में यह वारदात की गई है.

मामला जिले के पथरिया थाना क्षेत्र का है, यहां के बोतराई गांव के रहने वाले एक परिवार की एक लड़की शनिवार को लापता हो गई और दिन भर उसके परिजन उसे तलाश करते रहे. जब लड़की नहीं मिली तो परिजनों ने खोजबीन और तेज की और उन्हें अपनी ही समाज के एक लड़के पर शक हुआ और उन्होंने लड़के की मां और बहन को अपने घर बुलाया, पीड़ित मां बेटी सहज तौर पर उनके घर पहुंच गई , आरोपी को शक था कि उसकी बेटी महिला के लड़के के साथ गायब हुई है. उसने पीड़ित महिला को सच बताने के लिए कहा, लेकिन महिला की दलीलों से आरोपी संतुष्ट नहीं हुआ और उसने मां बेटी को कमरे में बंद करके बेरहमी से पिटाई की.

मां बेटी दमोह जिला अस्पताल रेफर

मां बेटी के साथ इस घर में उनका एक छोटा बेटा भी गया था, जो मां बहन को पिटता देख वहां से भागा और उसने डायल 112 को काल किया. पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पीड़ितों को पुलिस ने मुक्त कराया, लेकिन आरोपी अपने घर से भागने में सफल हो गया. गंभीर हालत में दोनों मां बेटी को पथरिया के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया. यहां दोनों को इलाज दिया जा रहा है और पीड़ित महिला की हालात गंभीर बनी हुई है. पथरिया थाना प्रभारी महिला इंस्पेक्टर के साथ अस्पताल पहुंचे, जहां पीड़ितों के बयान दर्ज किए है. थाना प्रभारी अमित मिश्रा के अनुसार दोनों पीड़ितों को रेस्क्यू कर अस्पताल में दाखिल कराया गया है और दोनों के बयानों के आधार पर आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है.

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