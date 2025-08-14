Love Jihad-सरवर खान ने सौरभ बनकर की दोस्ती, फिर ब्लैकमेल कर साथ ले गया, युवती ने बताई सच्चाई

MP News-मध्यप्रदेश के दमोह के हटा में लव जिहाद के मामले में युवती ने अपना बयान बदल दिया है. युवक-युवती को पुलिस ने दिल्ली के फिरोजाबाद से बरामद किया है. दो दिन पहले युवती ने सोशल मीडिया पर मुस्लिम युवक के साथ अपनी मर्जी से जाने की बात कही थी. लेकिन अब युवती ने पुलिस को नई जानकारी दी है.

पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है.

युवती ने लगाए आरोप

युवती ने पुलिस को बताया कि गैसाबाद निवासी सरवर खान ने खुद को सौरभ बताकर उससे दोस्ती की. सरवर ने उसके कुछ फोटो खींचे और बाद में ब्लैकमेल करने लगा. दबाव में आकर वह उसके साथ चली गई. एसडीओपी प्रिया सिंधी के अनुसार, युवती ने बताया कि दो दिन पहले का वीडियो भी उसने आरोपी के दबाव में जारी किया था.

थाने पहुंचे हिंदू संगठनों के लोग

युवक-युवती के दमोह पहुंचने पर परिवार के लोगों के साथ हिंदू संगठनों के लोग भी थाने पहुंच गए. तनाव की स्थिति को देखते हुए आसपास के थाने से पुलिस बुलाई गई. इस मामले को लकेर विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष अंजू खत्री ने कहा कि उन्हें पहले से इस मामले में लव जिहाद की आशंका थी.

2 दिन पहले जारी किया था वीडियो

दो दिन पहले हटा में रहने वाले आराधना गौतम ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सभी आरोपों को नकार दिया था. युवती ने वीडियो में कहा था कि उसने सरवर से अपनी मर्जी से शादी की है. वह पिछले 7 सालों से सरवर को जानती है. युवती ने कहा था कि उसे पता ता कि सरवर मुस्लिम है.

परिवार ने लगाया था आरोप

बता दें कि आराधना 9 अगस्त को अपने मामा के घर जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. परिवार ने आरोप लगाया था कि गैसाबाद का रहने वाला सरवर खान उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. परिजनों ने कहा कि आरोपी ने खुद को सौरभ बताकर उनकी बेटी से दोस्ती की है.

