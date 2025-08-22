दमोह में प्रॉपर्टी ब्रोकर और सरकारी ठेकेदार के गुटों में हिंसक झड़प, बीच सड़क पर जमकर चले लाठी-डंडे
दमोह में प्रॉपर्टी ब्रोकर और सरकारी ठेकेदार के गुटों में हिंसक झड़प, बीच सड़क पर जमकर चले लाठी-डंडे

एमपी के दमोह में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती दिखाई दे रही है और आलम ये है कि अब बदमाश और गुंडे सरेराह वारदातों को अंजाम दे रहे हैं.

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 22, 2025, 08:20 AM IST
Damoh property broker dispute: एमपी के दमोह में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती दिखाई दे रही है और आलम ये है कि अब बदमाश और गुंडे सरेराह वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. कुछ दिन पहले ही दमोह पन्ना स्टेट हाइवे पर एक यात्री बस को रोककर उसके स्टाफ के साथ बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया था तो अब गुरुवार को दो गुटों में ऐसी भिड़ंत हुई कि देखने वाले सन्न रह जाएं. यही नहीं ये वारदातें कैमरो में भी कैद हो गई, जिसे देख अब शहर के लोग भी दहशत में हैं.

जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल, ये विवाद एक प्रॉपर्टी ब्रोकर और एक सरकारी ठेकेदार के बीच का है. शासकीय ठेकेदार और प्रापर्टी ब्रोकर राकेश शर्मा के बीच कुछ दिन पहले प्रसिद्ध जटाशंकर मन्दिर में किसी बात पर विवाद हो गया था. लेकिन ये कहासुनी यहीं तक सीमित नहीं रही. बल्कि गुरुवार की दोपहर राकेश शर्मा कुछ लोगों के साथ शहर के बस स्टैंड पर एक चाय की दुकान पर खड़ा था. तभी साहिल बिरमानी अपने साथियों के साथ आया और राकेश की डंडो बेसबॉल के डंडो से जमकर पिटाई की. ये सब कैमरे में कैद भी हो गया. इस घटना के कुछ घंटे बाद ही राकेश शर्मा गुट के लड़के मानस साहिल बिरमानी के दफ्तर पहुंचे और पूरे आफिस को तहस नहस कर दिया. ये घटना भी यहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है.

पुलिस ने दर्ज किया मामला
गैंगवार के इन हालातों के बाद पुलिस ने दोनों पक्षो पर मामला दर्ज किया है. कोतवाली टीआई मनीष कुमार के मुताबिक, दोनों पक्षों में पुराने विवाद को लेकर ये घटना हुई है और शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस सक्रिय है. फिलहाल जो तश्वीरें सामने आई है वो इलाके में कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर रही है. 

रिपोर्ट- महेंद्र दुबे, जी मीडिया, दमोह

ये भी पढ़ें- Indore News: जन्म देने वाली मां ने ही ली डेढ़ महीने के बेटे की जान, मासूम का रेता गला, जम्मू में हुआ था जन्म

