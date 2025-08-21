दंतेवाड़ा में दरिंदगी, महिला के प्राइवेट पार्ट पर टूथपेस्ट से हमला, पेस्ट डालकर भागे आरोपी

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पड़ोसी पति-पत्नी ने सोते समय एक महिला की गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की. लेकिन जब महिला की जान नहीं गई तो उसके प्राइवेट पार्ट पर कोलगेट से हमला किया गया. पेस्ट निकालकर अंदर डाल दिया. आरोपी महिला को मृत समझकर वहां से भाग निकले. जमीन हड़पने के लिए आरोपियों ने यह साजिश रची. महिला से युवक एक तरफा प्यार भी करता था. उसकी पत्नी ने इस वारदात में उसका साथ दिया.

पुलिस ने आरोपी लखमा कुंजाम और उसकी पत्नी कुमे कुंजाम को गिरफ्तार कर लिया है. मामला किरंदुल थाना क्षेत्र का है.

महिला के प्राइवेट पार्ट पर हमला

पुलिस के अनुसार, 9 अगस्त 2025 की रात महिला अपने घर पर सो रही थी. इसी दौरान पड़ोसी लखमा और उसकी पत्नी ने महिला की गमछे से गला दबाकर हत्या करन की कोशिश की. महिला के प्राइवेट पार्ट पर भी हमला किया. महिला को मृत समझकर आरोपी उसे घर पर छोड़कर भाग निकले. सुबह तक महिला अर्धनग्न हालत में पड़ी रही, उसकी सांसे चल रही थी. यह देख आरोपियों ने ही गांव में हमला किया और खुद ही पुलिस को सूचना देकर शिकायत दर्ज कराई.

बयान बदलने से खुला राज

जांच के दौरान पुलिस ने परिजनों और आस-पड़ोस के लोगों से पूछताछ की. लेकिन इस दौरान लखमा कुंजाम और उसकी पत्नी कुमे कुंजाम बार-बार अपना बयान बदल रहे थे. इससे पुलिस को उनपर शक हुआ. पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने सारी सच्चाई उगल दी.

महिला के पति की हो चुकी है मौत

महिला के पति की पहले ही मौत हो चुकी है. उसने अपने हिस्से की जमीन को किसी दूसरे को कमाने के लिए दिया था. इस जमीन को हड़पने के लिए आरोपी कुंजाम महिला से एक तरफा प्यार करने लगा. लेकिन महिला उसे अपने पास तक नहीं आने देती थी. इसी को लेकर वह नाराज था. आरोपी ने पत्नी के साथ मिलकर यह साजिश रची. रात में जब महिला अकेली सो रही थी तब उस पर हमला कर दिया.

