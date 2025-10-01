Advertisement
दुर्गा पंडाल में नाचने से किया मना तो बहू ने दिखाया अपना रौद्र रूप, पति और बेटे के साथ ससुर को उतारा मौत के घाट

MP News: मध्य प्रदेश के मऊगंज में एक बुजुर्ग शख्स की उसके बेटे, बहू और पोते द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई है. यह विवाद बहू को दुर्गा पंडाल में नाचने से मना करने पर शुरू हुआ था.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Oct 01, 2025, 09:21 PM IST
mauganj case

Crime News in mauganj: आज राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के दिन ऐसी घटना सामने आई है, जिसे सुनकर हर किसी का दिल सहम जाएगा. जहाँ वरिष्ठ नागरिक दिवस का उद्देश्य बुजुर्गों के प्रति सम्मान, संवेदनशीलता और सुरक्षा की भावना बढ़ाना है, वहीं मऊगंज का यह मामला किसी भी बिंदु पर खरा नहीं उतर रहा. दरअसल, यहाँ पर बहू ने अपने पति और बेटे के साथ मिलकर अपने ससुर की सिर्फ इस बात पर हत्या कर दी, क्योंकि उसे दुर्गा पंडाल में डांस करने से रोका गया था.

क्या है पूरा मामला
यह घटना जिले के हनुमान थाना क्षेत्र के गाँव हाटा की है. यहाँ बुजुर्ग की उसके बहू, बेटे और पोते द्वारा बेरहमी से हत्या की गई है. बुजुर्ग का दोष सिर्फ इतना था कि उसने अपनी बहू को पंडाल में बाकी लोगों के साथ नाचने से मना किया था. ससुर के मना करने पर बहू ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया जिसके बाद मामला थाने पहुँच गया है.

एक-एक करके किया हमला
मृत व्यक्ति का नाम रामरती विश्वकर्मा है, जिसे उसके अपने ही खून ने मौत के घाट उतार दिया. सबसे पहले पोते ने अपने दादा के ऊपर फावड़े से वार किया, जिसके बाद रोक-टोक करने पर बौखलाई बहू ने अपने पति के साथ मिलकर लाठी-डंडों से पीट-पीटकर बुजुर्ग व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया. बहू की इस बर्बरता की चर्चा अब पूरे इलाके में हो रही है.

पुलिस ने लिया एक्शन
मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुत्र का नाम वेद प्रकाश तो वहीं पोते का नाम सोनू विश्वकर्मा है. मऊगंज के एडिश्नल एसपी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए बताया कि घटना 29 सितंबर की रात करीब 10 बजे के बाद की है. फिलहाल, तीनों के खिलाफ बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धाराओं के तहत हत्या का अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है.

mp news

