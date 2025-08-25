67 साल का बॉयफ्रेंड, 30 की गर्लफ्रेंड... उम्र से दोगुना था प्यार, लेकिन अंजाम बना मौत

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के धमतरी से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक 67 साल के प्रेमी ने अपनी 30 साल की प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया. आरोपी को शक था कि महिला का किसी और से अफेयर चल रहा है. इसी बात से नाराज बॉयफ्रेंड ने मौका पाकर प्रेमिका पर चाकू से हमला कर उसकी जान ले ली. मृतिका का पति पिछले एक साल से जेल में है. इसी दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ गईं थीं. यह पूरा मामला करेली बड़ी चौकी क्षेत्र का है.

दोनों के बीच था प्रेम संबंध

जानकारी के अनुसार आरोपी प्रेमी का नाम जगन्नाथ मारकंडे है, जो हसदा गांव का रहने वाला है. वह पेशे से किसान है. वहीं मृतिका का नाम पुष्पा मारकंडे है. दोनों के बीच प्रेम संबंध था, लेकिन आरोपी को शक था कि महिला का किसी और भी संबंध है. इसी शक में उसने महिला की हत्या कर दी.

महिला पर किया चाकू से वार

शनिवार को पुष्पा अपने बच्चे को लेकर यात्री प्रतीक्षालय की ओर जा रही थी. इस दौरान जगन्नाथ मारकंडे चाकू लेकर पहले से ही घात लगाए हुए वहां खड़ा था. जैसे ही महिला पहुंची, तो उसने उसकी पीठी औ पेट पर चाकू से कई वार किए. मां को बचाने के प्रयास में बच्चा भी घायल हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. वहीं बच्चे का इलाज जारी है.

एक साल से जेल में बंद है पति

पूरे मामले को लेकर सीएसपी रागिनी मिश्रा ने बताया कि महिला का पति पिछले एक साल से रायपुर जेल में बंद है. जगन्नाथ मारकंडे महिला के घर आता-जाता था और मदद भी करता था. इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया. लेकिन जगन्नाथ को शक था कि महिला का किसी से भी संबंध हैं. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

यह भी पढ़ें-नदी किनारे छोड़े जूते, मोबाइल और बाइक, 40 लाख के लिए मौत का नाटक, इंस्टा से खुली पोल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Dhamtari की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!