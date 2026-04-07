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धार में मिर्च व्यापारी की बेरहमी से हत्या, पत्नी को कमरे में बंधक बनाया, लूट ले गए लाखों के जेवर

Dhar News-धार में मिर्च व्यापारी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई. लूट की नीयत से घर में घुसे बदमाशों ने व्यापारी पर हमला कर दिया, इस हमले में व्यापारी की मौत हो गई. बदमाशों ने व्यापारी की पत्नी को कमरे में बंधक बनाया और घर से लाखों रुपए के जेवर लूटकर फरार हो गए. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 07, 2026, 02:40 PM IST
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धार में मिर्च व्यापारी की बेरहमी से हत्या, पत्नी को कमरे में बंधक बनाया, लूट ले गए लाखों के जेवर

MP Crime News-मध्यप्रदेश के धार में बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया. एक मिर्ची व्यापारी के घर में घुसे हथियारबंद बदमाशों ने पति-पत्नी को बंधक बनाकर लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया. बदमाशों ने व्यापारी पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी. इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है. 

आधी रात को घर में घुसे बदमाश
जानकारी के अनुसार, राजोद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोंदीखेड़ा चारण निवासी मिर्ची व्यापारी देवकृष्ण अपने घर में पत्नी के साथ सो रहे थे. रात करीब 1 से 2 बजे के बीच अज्ञात हथियारबंद बदमाश पूरी तैयारी के साथ घर में दाखिल हुए. बदमाशों ने सबसे पहले व्यापारी की पत्नी को एक अलग कमरे में ले जाकर बंद कर दिया ताकि वह शोर न मचा सके. इसके बाद बदमाशों ने देवकृष्ण को बंधक बनाकर उनसे मारपीट शुरू कर दी. 

धारदार हथियारों से किया हमला
बदमाशों ने देवकृष्ण पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. शरीर से ज्यादा खून बह जाने के कारण देवकृष्ण ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश घर में रखा सारा सामान अस्त व्यस्त कर लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची. 

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डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम तैनात
रात भर गांव में भारी पुलिस बल तैनात रहा. मंगलवार सुबह धार एसपी मयंक अवस्थी, एएसपी पारुल बेलापुरकर और एसडीओपी विश्वदीप सिंह परिहार भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. मामले की गंभीरता को देखते हुए इंदौर से फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड को भी बुलाया गया है, जो मौके पर साक्ष्य जुटाने में लगे हैं. 

पुलिस जांच में जुट
एएसपी पारुल बेलापुरकर के अनुसार, बदमाशों ने घर में सामान पूरी तरह बेखिर दिया है, जिससे पहली नजर में यह लूट का मामला लग रहा है. कितने बदमाश थे. कितने का सामान ले गए. अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस अब तक कारोबारी की पत्नी के बयान नहीं ले पाई है. सूत्रों का कहना है कि पति पत्नी में विवाद भी था. लिहाजा पुलिस दोनों हीं एंगल से जांच कर रही है.

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