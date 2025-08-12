Crime News-पहले किया एक का खात्मा, फिर उसी की गाड़ी में पत्नी को ले जाकर दी मौत, थाने पहुंचा आरोपी

MP Crime News-मध्यप्रदेश के धार से बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी की बेवफाई के शक में पति हैवान बन बैठा. पति ने अपनी पत्नी और उसके कथित प्रेमी को अवैध संबंध के शक में मौत के घाट उतार दिया. दोनों की हत्या की वारदात को अंजाम देने के हाद आरोपी पति ने थाने में जाकर सरेंडर कर दिया. पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

यह पूरा मामला धामनोद थाना क्षेत्र का है.

अवैध संबंध का था शक

जानकारी के अनुसार, आरोपी पति को यह शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अवैध है. इसी के चलते पहले उसने पत्नी के कथित प्रेमी को मौत के घाट उतारा. इसके बाद अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या करने के बाद आरोपी सीधा थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया.

पहले प्रेमी और फिर पत्नी की हत्या

आरोपी संजय ने पहले तो पत्नी के कथित प्रेमी की हत्या कर दी. इसके बाद पत्नी को महू से धामनोद ले जाते हुए पत्नी की पिटाई कर उसे मृतक की गाड़ी में बांधकर ले गया. फिर उसकी हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी संजय सीधे महेश्वर थाने पहुंचा. वहां उसने सरेंडर करते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया.

पुलिस जांच में जुटी

किशनगंज पुलिस ने मृतक युवक के शव को श्रीनाथ हिल्स कॉलोनी से बरामद किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए महू के शासकीय अस्पताल पहुंचाया. वहीं पत्नी के शव को बरामद करते हुए सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. पुलिस ने आरोपी संजय को हिरासत में लिया है. पूरे मामले में किशनगंज और धामनोद पुलिस आगे की जांच कर रही है.

यह भी पढ़े-राजगढ़ में छात्रों ने क्लास में चलाई अश्लील फिल्म, कुर्सियों पर बैठकर देखते रहे बच्चे, एक छात्र ने बनाया वीडियो

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़े Dhar की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!