जबलपुर में दिनदहाड़े कत्ल, स्कॉर्पियो रोककर झोलाछाप डॉक्टर को कार से उतारा, फिर बीच सड़क पर चाकुओं से गोदकर उतारा मौत के घाट

Jabalpur Doctor Murder-मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के ग्वारा गांव में शनिवार को दिनदहाड़े एक 27 साल के झोलाछाप डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई. बदमाशों ने बीच सड़क पर स्कॉर्पियों कार को घेरकर युवक को नीचे उतारा और चाकुओं से उसका गला रेत दिया. इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

क्या है पूरी घटना

मृतक की पहचान 27 साल के महेंद्र उर्फ अभिषेक साहू के रूप में हुई है, जो भुआरा गांव का रहने वाला था. अभिषेक गांव में डॉक्टरी करने के साथ-साथ निजी वाहन का काम भी देखता था. शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे वह अपने बड़े भाई की स्कॉर्पियो कार लेकर यह कहकर घर से निकला था कि उसे गाड़ी की बुकिंग लेकर उज्जैन जाना है.

पिता से हुई थी आखिरी बात

मृतक के पिता महेश प्रसाद साहू ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 10 बजे उनकी बेटे से फोन पर बात हुई थी. अभिषेक ने बताया कि उसकी गाड़ी सहजपुर के पास खराब हो गई है और वह उसे सुधरवा रहा है. इसके कुछ ही समय बाद परिजनों को सूचना मिली कि अभिषेक की हत्या कर दी गई है. अभिषेक कार के पास था तभी दो बाइकों पर सवार होकर आए हमलावरों ने उसे घेर लिया.

चाकुओं से किया हमला

बदमाशों ने उसे कार से जबरन बाहर खींचा और उसके गले पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए. हमलावरों ने हमला इतनी तेजी से किया कि अभिषेक को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना की सूचना मिले ही सीएसपी अंजुल आयंक, भेड़ाघाट थाना प्रभारी कमलेश चोरिया और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची. घटना को लेकर थाना प्रभारी कमलेश चोरिया ने बताया कि मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. पुलिस रंजिश और लूट सहित सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.

