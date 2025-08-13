Raisen News: 13 साल की बेटी के साथ हैवानियत, सौतेला पिता कई महीनों से कर रहा था दुष्कर्म, ऐसे खुला राज
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

MP Crime News: रायसेन में एक पिता ने अपनी 13 साल की सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म किया. मामला तब सामने आया जब लड़की की हालत बिगड़ गई और पता चला कि वह 5 महीने की गर्भवती है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 13, 2025, 07:26 PM IST
Raisen Crime News: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है. यहां सिलवानी में एक पिता अपनी ही 13 साल की नाबालिग सौतेली बेटी के साथ कई महीनों तक दुष्कर्म करता रहा. बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर जब उसकी मां उसे अस्पताल ले गई, तब इस घटना का खुलासा हुआ. डॉक्टरों ने जांच में पाया कि बच्ची 5 महीने की गर्भवती है. पीड़िता को गंभीर हालत में रायसेन जिला अस्पताल रेफर किया गया है. इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले 40 साल के हैवान पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

यह भी पढ़ें: 'सरकारी योजना के साथ दुल्हन भी साथ दी जाए!' MP के कुंवारे लड़के ने सरकार से की डिमांड

 

13 साल की बेटी के साथ हैवानियत
दरअसल, रायसेन की सिलवानी तहसील के बमहोरी के ग्राम दिलारी में एक 40 वर्षीय सौतेले पिता ने अपनी ही सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म किया. बेटी की हालत बिगड़ने पर उसकी मां उसे अस्पताल ले गई तब मामले का खुलासा हुआ. मासूम नाबालिग बेटी की हालत गंभीर होने पर उसे रायसेन जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

सौतेला पिता कई महीनों से कर रहा था दुष्कर्म
जानकारी के अनुसार, 40 वर्षीय सौतेला पिता पिछले कई महीनों से 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा था. अस्पताल में बच्ची की मां को पता चला कि नाबालिग बच्ची पिछले 5 महीने से गर्भवती है. सिलवानी तहसील के बम्होरी थाने में आरोपी पिता के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया.

रिपोर्ट- राज किशोर

Raisen News

;