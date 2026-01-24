कोरबा में हैवानियत: पति ने अलग रह रही पत्नी को पेट्रोल डालकर फूंका, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में CSEB पुलिस चौकी इलाके के झोपड़ीपारा में घरेलू हिंसा की एक भयानक घटना सामने आई है. यहां एक पति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक के चलते उसे ज़िंदा जलाने की कोशिश की. दोनों की शादी को पांच साल हो गए थे और उनका एक बच्चा भी है. पति पेशे से मज़दूर है, लेकिन उसे अपनी पत्नी की वफ़ादारी पर शक था, जिसकी वजह से घर में अक्सर झगड़े होते थे. लगातार झगड़ों से परेशान होकर पत्नी कुछ समय से अपने मायके रह रही थी.

चरित्र शंका के चलते पति ने की जिंदा जलाने की कोशिश

यह पूरी घटना कोरबा ज़िले में CSEB पुलिस चौकी के अंतर्गत झोपड़ीपारा पंप हाउस में हुई. पंप हाउस में रहने वाले रवि बरेठ ने पांच साल पहले अंजलि बरेठ से शादी की थी. रवि अपनी पत्नी और बच्चे का पेट पालने के लिए दिहाड़ी मज़दूरी करता था. हालांकि उसे अपनी पत्नी अंजलि के चरित्र पर शक था, जिसकी वजह से दोनों में अक्सर झगड़ा होता था. लगातार झगड़ों से तंग आकर अंजलि कुछ समय से अपने परिवार के साथ अलग रह रही थी. इसके बाद उसके पति ने उसके घर में घुसकर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाई और पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

बर्न यूनिट में चल रहा इलाज

बताया जा रहा है कि गुरुवार रात करीब 9 बजे अंजलि अपने परिवार के साथ घर पर थी. उसी समय रवि घर आया. उसके दोनों हाथों में पेट्रोल की बोतलें थीं. इससे पहले कि अंजलि कुछ समझ पाती रवि ने अपनी पत्नी के शरीर पर पेट्रोल डाल दिया और तुरंत माचिस जला दी. अंजलि आग की लपटों में घिर गई. जब तक परिवार वाले वहां पहुंचे, वह वहां से भाग चुका था. पीड़िता की चीखें सुनकर परिवार वाले उसकी मदद के लिए दौड़े और किसी तरह आग बुझाई. फिर वे बुरी तरह जली हुई महिला को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए, जहां फिलहाल बर्न यूनिट में उसका इलाज चल रहा है.

आरोपी पति हिरासत में

जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई. उन्होंने पीड़िता का बयान रिकॉर्ड किया. इस दौरान पीड़िता ने अपनी आपबीती सुनाई और मांग की कि उसके पति को मौत की सज़ा दी जाए. जैसे ही यह मामला पुलिस अधीक्षक के ध्यान में आया, उन्होंने कार्रवाई करने के निर्देश दिए. इसके बाद आरोपी पति को हिरासत में ले लिया गया. मामले की अभी जांच चल रही है.

