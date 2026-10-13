Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /MP Crime News
  • /5 रुपए का नोट, 5 लाख में...जबलपुर में युवती से ठगी का हैरान कर देने वाला मामला, इंस्टाग्राम रील देखकर गंवा बैठी 15 लाख

5 रुपए का नोट, 5 लाख में...जबलपुर में युवती से ठगी का हैरान कर देने वाला मामला, इंस्टाग्राम रील देखकर गंवा बैठी 15 लाख

जबलपुर में 5 रुपए के पुराने नोट को लाखों में खरीदने का लालच देकर एक युवती से करीब 15 लाख रुपए की साइबर ठगी करने का मामला सामने आया है. इंस्टाग्राम पर रील देखकर युवती ने ठगों से संपर्क किया था.

Written ByKuldeep BabeleEdited ByPooja
Published: Oct 13, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 05:06 PM IST
5 रुपए का नोट, 5 लाख में...जबलपुर में युवती से ठगी का हैरान कर देने वाला मामला, इंस्टाग्राम रील देखकर गंवा बैठी 15 लाख
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

About the Author

Kuldeep Babele

Kuldeep Babele

कुलदीप बबेले मध्यप्रदेश के जबलपुर से रिपोर्टर हैं

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
युद्ध स्तर पर सिंहस्थ-2028 की तैयारियां, ट्रैफिक डायवर्जन पर खास फोकस
2
3
4
5