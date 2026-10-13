/5 रुपए का नोट, 5 लाख में...जबलपुर में युवती से ठगी का हैरान कर देने वाला मामला, इंस्टाग्राम रील देखकर गंवा बैठी 15 लाख

यही नहीं साइबर ठगों ने कनिका राजपूत को अलग-अलग मामलों में फंसने की धमकी भी दी. जब उसे पता चला कि उसके साथ ठगी हुई है तो उसने मामले की शिकायत घमापुर थाने में की. पुलिस ने कनिका राजपूत की शिकायत पर साइबर ठगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है. साइबर ठगों ने पहले तो अलग-अलग तरीकों से 48000 रुपए की ठगी कर मोबाइल बंद कर लिया. उसके बाद साइबर ठगों ने पैसे वापस दिलाने और आरोपी को गिरफ्तार करने के नाम पर एसपी और जेल अधिकारी बनकर कनिका को कॉल किया और उसे मामले में फंसाने की धमकी भी दी, जिसके बाद उससे अलग-अलग तरीकों से लगभग 15 लाख रुपए की ठगी की गई, फिलहाल घमापुर पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.