/5 रुपए का नोट, 5 लाख में...जबलपुर में युवती से ठगी का हैरान कर देने वाला मामला, इंस्टाग्राम रील देखकर गंवा बैठी 15 लाख

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जबलपुर में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवती को 5 रुपए का नोट 5 लाख में खरीदने का लालच देकर 15 लाख रुपए ठग लिए गए. बताया जा रहा है रि कनिका राजपूत ने इंस्टाग्राम पर एक रील देखी थी, जिसमें पुराने नोट के बदले लाखों पैसे मिलने की बात कही गई थी. उसे यह दावा सच लगा, जिसे बाद उसने ठगों से संपर्क किया. इसके बाद आरोपियों ने अलग-अलग तरीकों से उसे अपने जाल में फंसाला और धीरे-धीरे करीब 15 लाख रुपए ठग लिए.
यही नहीं साइबर ठगों ने कनिका राजपूत को अलग-अलग मामलों में फंसने की धमकी भी दी. जब उसे पता चला कि उसके साथ ठगी हुई है तो उसने मामले की शिकायत घमापुर थाने में की. पुलिस ने कनिका राजपूत की शिकायत पर साइबर ठगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है. साइबर ठगों ने पहले तो अलग-अलग तरीकों से 48000 रुपए की ठगी कर मोबाइल बंद कर लिया. उसके बाद साइबर ठगों ने पैसे वापस दिलाने और आरोपी को गिरफ्तार करने के नाम पर एसपी और जेल अधिकारी बनकर कनिका को कॉल किया और उसे मामले में फंसाने की धमकी भी दी, जिसके बाद उससे अलग-अलग तरीकों से लगभग 15 लाख रुपए की ठगी की गई, फिलहाल घमापुर पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
पुलिस ने की लोगों से अपील
साइबर ठगों के जाल का जबलपुर में यह पहला मामला नहीं है, लगातार जबलपुर में साइबर ठग लोगों से ठगी कर रहे हैं. गौरतलब है कि जबलपुर में पुलिस विभिन्न तरीकों से लोगों को जागरुक कर रही है कि वह ठगों के झांसे में ना आए लेकिन उसके बाद भी कनिका राजपूत जैसी युवतियां इन साइबर ठगों के के झांसे में आ रही हैं और अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई इन पर लुटा देती है जरूरत है इस वक्त जागरूकता की ताकि ऐसे ठगो के झांसे में आने से बचा जा सके.
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