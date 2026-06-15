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महिला बिजनेस पार्टनर की हत्या कर युवक ने खुद को मारी गोली, खून से सने मिले दोनों शव, पैसों के लेनदेन को लेकर हुआ था विवाद

Jabalpur News-जबलपुर में एक युवक ने अपनी महिला बिजनेस पार्टनर की हत्या करने के बाद गोली मारकर सुसाइड कर लिया. दोनों के बीच बिजनेस और पैसों के लेनदेन को लेकर अनबन चल रही थी. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 15, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:46 PM IST
महिला बिजनेस पार्टनर की हत्या कर युवक ने खुद को मारी गोली, खून से सने मिले दोनों शव, पैसों के लेनदेन को लेकर हुआ था विवाद

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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