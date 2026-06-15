/महिला बिजनेस पार्टनर की हत्या कर युवक ने खुद को मारी गोली, खून से सने मिले दोनों शव, पैसों के लेनदेन को लेकर हुआ था विवाद

Jabalpur Murder News-मध्यप्रदेश के जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है. इलाके के राजुल डुप्लेक्स के पास सोमवार दोपहर एक युवक ने आपसी विवाद के चलते अपनी महिला बिजनेस पार्टनर की गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी ने उसी पिस्टल से खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली. गोलीबारी की इस खौफनाक घटना में दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है. दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है.