/महिला बिजनेस पार्टनर की हत्या कर युवक ने खुद को मारी गोली, खून से सने मिले दोनों शव, पैसों के लेनदेन को लेकर हुआ था विवाद

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Jabalpur Murder News-मध्यप्रदेश के जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है. इलाके के राजुल डुप्लेक्स के पास सोमवार दोपहर एक युवक ने आपसी विवाद के चलते अपनी महिला बिजनेस पार्टनर की गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी ने उसी पिस्टल से खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली. गोलीबारी की इस खौफनाक घटना में दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है. दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है.
बिजनेस पार्टनर थे महिला-युवक
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान शक्ति कोहली और दीपेश राठौर के रूप में हुई है. ये दोनों पिछले कुछ समय से पार्टनरशिप में एक ब्यूटी पार्लर सेंटर का संचालन कर रहे थे. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि दोनों के बीच लंबे समय से कारोबार और पैसों के लेनदेन को लेकर अनबन चल रही थी, जो इस खूनी अंजाम की मुख्य वजह बनी.
बहस के बाद मारी गोली
घटना के समय सोमवार दोपहर शक्ति अपने कमरे पर मौजूद थी, तभी दीपेश वहां पहुंचा. सामान की वापसी और पैसों के पुराने विवाद को लेकर दोनों के बीच एक बार फिर तीखी बहस शुरू हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि तैश में आकर दीपेश ने अपनी पिस्टल निकाली और शक्ति पर फायर कर दिया. गोली लगने से शक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. शक्ति की हत्या करने के तुरंत बाद दीपेश ने खुद को भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया.
पुलिस जांच में जुटी
आसपास के लोगों ने जब अचानक गोली चलने की आवाज सुनी, तो वे सहम गए और तुरंत मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी. वारदात की खबर मिलते ही गोरखपुर थाना पलिस के साथ वरिष्ठ अधिकारी और एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची. सीएसपी एम.डी. नागोटिया ने बताया कि पुलिस ने पूरे इलाके की सील कर दिया है और मौके से हथियार समते दोनों के मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है.
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