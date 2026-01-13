जबलपुर का 'ट्रैक्टर चोर' नटवरलाल, 75 किसानों को बनाया निशाना, किराए पर लेकर बेच दिए करोड़ों के ट्रैक्टर

Fraud With Farmers in Jabalpur-मध्यप्रदेश के जबलपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ठग ने क्षेत्र के करीब 75 किसानों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है. आरोप है कि दीपक पुरी गोस्वामी नाम के शख्स ने गोसलपुर क्षेत्र के करीब 75 किसानों के ट्रैक्टर किराए पर लिए और उन्हें बेच दिया. पीड़ित किसानों ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. पीड़ित किसान ने बताया कि आरोपी महंगी दर पर ट्रैक्टर किराए पर लेता था और बाद में उन्हें गिरवी रख देता या बेच देता था.

एक महीने के लिए किराए पर लिया ट्रैक्टर

गोसलपुर क्षेत्र के पौड़ी खुर्द गांव के रहने वाले गुलाब राय एक गरीब किसान हैं, वे अपनी खेती के अलावा दूसरों के खेतों में भी मजदूरी करते हैं. गुलाब राय ने कर्ज पर एक ट्रैक्टर खरीदा था. यह ट्रैक्टर उनके परिवार के ही सदस्य के नाम पर है. ट्रैक्टर को किसान गुलाब राय किराए पर चलाते थे, जिससे उनका घर खर्च चल रहा था और बैंक का कर्ज भी चुका रहे है. एक दिन दीपक पुरी गोस्वामी उनके पास पहुंचा और ट्रैक्टर को पूरे महीने के लिए किराए पर लेने की बात कही.

किराए पर लेकर ट्रैक्टर गिरवी रखा

दीपक पुरी ने किसान को निश्चित रकम हर महीने देने का वादा किया. ये सौदा गुलाब राय को ठीक लगा और उन्होंने इसके लिए हामी भर दी. लेकिन वह नहीं जानते थे कि दीपक पुरी एक रैकेट चला रहा है, जिसमें वह किसानों से ट्रैक्टर किराए पर लेता था और बाद में इन्हें गिरवी रख देता या बेच देता था. इसमें उसके साथ विपिन पटेल नाम का एक दलाल भी जुड़ा हुआ है. गुलाब राय के साथ भी आरोपियों ने यही किया. ट्रैक्टर को किराए पर लिया और उसे गिरवी रख दिया.

धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया

पीड़ित किसान गुलाब राय ने बताया कि आरोपी ने उनके गांव से ही तीन ट्रैक्टर को किराए पर लिया था, जिसमें ने एक बेच दिया और बाकी दो को गिरवी रख दिया. दीपक पुरी ना अब पैसे दे रहा है और ना ही ट्रैक्टर वापस कर रहा है. पीड़ित किसान आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करा चुके हैं. अलग-अलग थाना में भी आरोपी के खिलाफ मामले दर्ज हैं लेकिन उसके बाद भी अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया है.

आरोपी की जल्द होगी गिरफ्तारी

मामले में जबलपुर एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा का कहना है कि आरोपी दीपक पुरी गोस्वामी के खिलाफ अलग-अलग थानों शिकायत दर्ज कराई गई है. ऐसी ही शिकायत आरोपी के खिलाफ मझौली मझगवां और कुंडम में भी आई हैं. आरोपी लगभग 75 ट्रैक्टर बेच चुका है. जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी और किसानों को उनके ट्रैक्टर वापस जलाने के प्रयास किए जाएंगे. साथ ही उसके साथ जो भी इस तरह की धोखाधड़ी की वारदात में शामिल हैं, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज होगा.

