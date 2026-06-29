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अंकित बनकर हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया, मुंबई में बेचने और मुजरा कराने की थी साजिश, जबलपुर में मामला दर्ज

Jabalpur Love Jihad case: जबलपुर के घमापुर थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद हिंदू धर्म सेना ने थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया. संगठन ने पुलिस को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी नेक अली के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

Written ByKuldeep BabeleEdited By:Pooja
Published: Jun 29, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:30 AM IST
अंकित बनकर हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया, मुंबई में बेचने और मुजरा कराने की थी साजिश, जबलपुर में मामला दर्ज

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कुलदीप बबेले मध्यप्रदेश के जबलपुर से रिपोर्टर हैं

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