/अंकित बनकर हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया, मुंबई में बेचने और मुजरा कराने की थी साजिश, जबलपुर में मामला दर्ज

पुलिस ने उसकी शिकायत ना सुनी और उसे भगा दिया. जब इस मामले को हिन्दू धर्म सेना को मालूम चला तो पीड़ित लड़की के साथ थान पहुंचे गए. हिंदू धर्म सेना के पदाधिकारियों का कहना है कि यह पूरी तरह से सोची-समझी साजिश और लव जिहाद का मामला है, जिसमें आरोपी के परिवार वाले भी शामिल हैं. संगठन ने आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए घमापुर थाना प्रभारी दिनेश गौतम ने बताया कि युवती पूर्व में भी लिव-इन रिलेशनशिप की शिकायत लेकर आई थी और इस बार सौंपे गए ज्ञापन के आधार पर मामले की गहनता से जांच की जा रही है. पुलिस आरोपी की सही पहचान और समुदाय की पुष्टि करने के साथ-साथ सभी तथ्यों को संकलित कर रही है, जिसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.