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Jabalpur PNB Gold Loan Scam: जबलपुर की सदर स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में गोल्ड लोन के नाम पर बड़े फर्जीवाडा का मामला सामने आया हैं. बैंक की अधिकृत गोल्ड वैल्यूवर और ज्वेलर्स संचालकों की कथित मिली भगत से नकली सोने के जेवरात गिरवी रखकर लाखों रुपए का लोन प्राप्त किया गया. मामले में कैंट थाना पुलिस ने दो गोल्ड वैल्यू वर सहित 15 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.
पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने 13 अलग-अलग लोगों के नाम पर बैंक से नकली आभूषण गिरवी रखवाए और उनके आधार पर 38 लाख 81 हजार 100 रुपए का गोल्ड लोन प्राप्त किया. बैंक को इन खातों से ब्याज सहित कुल 43 लाख 17512 रुपए की वसूली करना थी, लेकिन किसी भी उधार लेने वाले ने इसका भुगतान नहीं किया.
ऐसे हुआ खुलासा
जब संबंधित लोन अकाउंट्स लगातार डिफॉल्ट की स्थिति में रहे, तो बैंक ने उन्हें NPA (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स) घोषित कर दिया. इसके बाद, बैंक मैनेजमेंट ने गिरवी रखे गए गहनों की दोबारा जांच करवाई. जांच में पता चला कि सभी गहने नकली थे, जिससे यह पूरा मामला सामने आया. जांच में सामने आया कि विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर अलग-अलग वजन के आभूषण गिरवी रखकर लाखों रुपए करने लिया गया. इनमें रजनीश दहिया नितिन काछी, शहनाज बेगम सोनू साहू राहुल ठाकुर देवेंद्र कुर्मी, प्रीति बाई सहित अन्य आरोपियों के नाम शामिल है.
जांच में जुटी पुलिस
जांच से पता चलता है कि दोनों वैल्यूअर्स ने संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर नकली गहनों को असली बताकर बैंक लोन हासिल किया है. इसके कारण बैंक को लाखों रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ.बैंक मैनेजमेंट की शिकायत पर कैंट पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है बताया जाता है कि नकली गोल्ड रखकर लोन लिया गया था फिलहाल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.
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