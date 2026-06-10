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जबलपुर में गोल्ड लोन के नाम पर बड़ा घोटाला, नकली सोना गिरवी रखकर लिया 38 लाख का लोन, 15 पर FIR

Jabalpur PNB Gold Loan Scam: जबलपुर की सदर स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में नकली सोना गिरवी रखकर 38 लाख रुपए का लोन लेने का मामला सामने आया है. मामले में कैंट थाना पुलिस ने दो गोल्ड वैल्यू वर सहित 15 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

Written ByPooja
Published: Jun 10, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 02:35 PM IST
जबलपुर में गोल्ड लोन के नाम पर बड़ा घोटाला, नकली सोना गिरवी रखकर लिया 38 लाख का लोन, 15 पर FIR

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Pooja

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पूजा सिंह, Zee News के Madhya Pradesh-Chhattisgarh टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत ETV भारत से की और इसके बाद Inshorts और नवभारत में काम करते हुए डिजिटल मीडिया में खबरें लिखने का अनुभव हासिल किया. डिजिटल पत्रकारिता में कई वर्षों का अनुभव रखने वाली पूजा ब्रेकिंग, राजनीति, हाइपरलोकल, क्राइम और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं. पूजा को लोकल मुद्दों पर खबरें लिखने में विशेष रुचि रखती हैं. पूजा सिंह ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल  (MCRPV) से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. पूजा मध्यप्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं.  खबरें लिखने के साथ-साथ उन्हें अलग-अलग जगहों पर घूमना, नई संस्कृतियों को जानना और उनसे सीखना पसंद है. पूजा से आप Pooja1.Singh@India.com पर संपर्क कर सकते हैं.

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