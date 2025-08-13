MP Crime-बेटे बने जल्लाद, जबलपुर में 'कपूतों' ने पिता की हत्या की, 10 किमी दूर फेंका शव

MP Crime News-मध्यप्रदेश के जबलपुर से सनसनीखेज मामला सामना आया है, जहां दो बेटों ने अपने पिता को जल समाधि दे दी. पारिवारिक विवाद में बेटों ने पिता की लाठी-डंडो से पीट-पीटकर हत्या कर दी. हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद हाथ-पैर बांधकर शव को नहर में फेंक दिया. पुलिस ने पिता की हत्या के मामले में दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है. हत्या के पीछे घरेलू कलह की बात सामने आई है.

नहर में मिला शव

यह पूरी घटना जबलपुर जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर मझगवां थाना क्षेत्र के अगरिया गांव की है. मंगलवार को बुढरी की बड़ी नहर में ग्रामीणों को एक शव दिखा था. शव देखने के बाद ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और शव शिनाख्त में जुट गई. शव की पहचान गिरानी कुमार चक्रवर्ती के रूप में हुई.

दोनों बेटों को किया गिरफ्तार

मझगवां थाना प्रभारी हरदयाल उदय सिंह ने बताया कि गिरानी के दोनों बेटे संतोष चक्रवर्ती और अजय चक्रवर्ती घर में रोजाना होने वाले पारिवारिक विवाद और गाली-गलौज से परेशान थे. सोमवार को भी घर में विवाद हुआ. पिता और बेटों में विवाद इतना बढ़ गया कि बेटों ने पिता की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी.

शव को 10 किमी दूर फेंका

पिता की हत्या करने के बाद बेटों ने शव को 10 किमी दूर ले जाकर नहर में फेंक दिया. बेटों ने शव को नहर में फेंकने से पहले हाथ-पैर भी रस्सी से बांध दिए. ग्रामीणों का कहना है कि घटना से एक दिन पहले परिवार राखी त्योहार की तैयारियों में जुटा हुआ था. पुलिस ने दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है.

