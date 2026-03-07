Advertisement
जादू-टोने के शक में युवक की बेरहमी से हत्या, कुल्हाड़ी से सिर काटकर धड़ से किया अलग

Jabalpur News-जबलपुर के बिसनपुरा गांव में एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए दो आरोपियो को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों को मृतक पर जादू-टोना करने का शक था. इसी वजह से आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 07, 2026, 02:46 PM IST
MP Crime News-मध्यप्रदेश के जबलपुर के बिसनपुरा गांव में 50 वर्षीय युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, इनमें मृतक का भांजा भी है. 50 वर्षीय भूरलाल यादव  की गर्दन कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की गई थी. 6 मार्च की रात गांव के बाहर मृतक का शव सिर से अलग हालत में मिला था. मृतक और आरोपियों के बीच जादू-टोना और गाली देने की बात को लेकर विवाद हुआ था. इसी को लेकर आरोपियों ने कुल्हाड़ी से हमला कर भूरालाल की हत्या कर शव गांव के बाहर जंगल में फेंक दिया था. 

सिर और धड़ अलग-अलग मिले
6 मार्च की शाम बिसनपुरा गांव के कुछ ग्रामीण टहलने निकले थे, तभी उन्होंने गांव के बाहर शव देखा. शव का सिर और धड़ अलग-अलग पड़े थे. ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना पर कुंडम थाना पुलिस मौके पर पहुंची. शव की पहचान गांव के ही भूरालाल यादव के रूप में हुई. भूरालाल खेती के साथ-साथ आसपास के इलाकों में झाड़-फूंक और जादू-टोना करने का काम करता था. 

2 दिन पहले घर से निकला था भूरालाल
मृतक के भाई ने पुलिस को बताया भूरालाल 4 मार्च की दोपहर से लापता था. दोपहर का खाना खाने के बाद वह घर से निकल गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा. परिजनों ने उसकी आसपास तलाश भी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. जांच के दौरान पुलिस को परिजनों ने जानकारी दी कि भूरालाल का युवकों से विवाद हुआ था. पुलिस ने भूरेलाल के परिजनों की शिकायत के आधार पर पिट्टी लाल और संत कुमार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू की. दोनों आरोपियों को शनिवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.  

आपस में हुआ था विवाद
4 मार्च की शाम को गांव के पिट्टी और मधु शाह से भूरालाल का विवाद हुआ था. पिट्टी उर्फ संत कुमार भूरालाल का रिश्ते में भांजा लगता था. उसे शक था कि उसके परिवार पर आई परेशानियों के पीछे भूरालाल का जादू-टोना ही है. इसी को लेकर विवाद हुआ था और दोनों युवकों ने भूरालाल को जान से मारने की धमकी दी थी. घटना वाले जब दिन भूरालाल दूसरे गांव जा रहा था. इसी दौरान आरोपियों ने उस पर कुल्हाड़ी से वार कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया. हत्या के बाद शव जंगल में फेंककर आरोपी फरार हो गए थे.

