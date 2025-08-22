MP Crime-ऐसी औलाद से भगवान बचाए! घर बेचना चाहता था कलयुगी बेटा, बाप ने किया इंकार तो कर दिया कांड
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2892408
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

MP Crime-ऐसी औलाद से भगवान बचाए! घर बेचना चाहता था कलयुगी बेटा, बाप ने किया इंकार तो कर दिया कांड

Jhabua News-झाबुआ में बुजुर्ग की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. कलयुगी बेटे ने अपने पिता की हत्या करने के बाद झूठी कहानी बनाई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच कर बेटे से पूछताछ की, सख्ती दिखाने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 22, 2025, 06:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP Crime-ऐसी औलाद से भगवान बचाए! घर बेचना चाहता था कलयुगी बेटा, बाप ने किया इंकार तो कर दिया कांड

MP News-मध्यप्रदेश के झाबुआ से एक बार फिर रिश्तों के कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को मौत की नींद सुला दिया. आरोपी बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी और फिर झूठी कहानी बनाकर उसे अस्पताल ले गया. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने आरोपी के जुर्म को उजागर कर दिया. पुलिस ने पिता की हत्या करने वाले कलयुगी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. 

बल्ब लगाते समय गिरा पिता
दरअसल, झाबुआ शहर के राधाकृष्ण कॉलोनी में रहने वाला बुजुर्ग 21 जुलाई 2025 को घर में बल्क लगाते समय गिर गया. उसे तुरंत जिला अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. बुजुर्ग की मौत की सूचना अस्पताल ने पुलिस को दी. पुलिस ने पहुंचकर अस्पताल में बुजुर्ग का पोस्टमार्टम कराया. 

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि मृतक के शरीर पर चोट के निशान है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू की. जांच के दौरान सामने आया कि मृतक का बेटा उसके पिता से काफी नाराज था. पुलिस ने बेटे को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की. आरोपी बेटे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने पुलिस को बताया कि हथौड़े से वार कर उसने पिता की हत्या की थी. 

आर्थिक तंगी के कारण की हत्या
कोतवाली थाना प्रभारी आर सी भास्करे ने बताया युवक आर्थिक तंगी से परेशान था. वह अपना मकान बेचना चाह रहा था, लेकिन उसका पिता बेचने नहीं दे रहा था. युवक ने बताया कि उसके पिता उसे खर्च के लिए भी पैसे नहीं देते थे, जिससे वह नाराज था. इसलिए उसने हथौड़े से वार कर पिता की हत्या कर दी. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया हथौड़ा जब्त कर लिया है.

रिपोर्ट-उमेश चौहान

यह भी पढ़ें-MP में लग रहा दुनिया का सबसे विचित्र मेला, खेली जाएगी खून की होली; धारा 144 लागू

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Jhabua की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsjhabua newsMP Crime News

Trending news

mp news
MP Crime-ऐसी औलाद से भगवान बचाए! घर बेचना चाहता था कलयुगी बेटा, बाप की कर दी हत्या
mp news hindi
अब फिर बदला जाएगा एमपी का नक्शा! जल्द बनेगा एक और नया संभाग, जिला बनाने की भी मांग
mp news
कांग्रेस नेता के बयान पर भड़की महिलाएं, बोरे दिखाकर दिया जवाब, बोली-हिम्मत हो तो भरो
gwalior news
ना नोटिस ना ही कोई वॉर्निंग, MP में अफसरों का अब होगा डायरेक्ट सस्पेंशन; जानें मामला
MP Politics
'छिंदवाड़ा कलेक्टर RSS की .... पहन लें', उमंग सिंघार का विवादित बयान, गरमाई सियासत
mp news
MP में लग रहा दुनिया का सबसे विचित्र मेला, खेली जाएगी खून की होली; धारा 144 लागू
mp news
अंतिम संस्कार के बाद तंत्र-मंत्र! सिंदूर, अंडे और शराब की बोतल से फैली सनसनी
shivpuri news in hindi
खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे सिंधिया, फिर गिरिराज को कर दिया गिफ्ट, क्या है मामला?
CG Assembly New Building
संसद जैसा छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन, जुड़ा है राजनीति का एक दिलचस्प किस्सा
Shani Amavasya 2025
शनिश्चरी अमावस्या पर दुर्लग संयोग, प्रसिद्ध ज्योतिष से जानिए शनि को खुश करने के उपाय
;