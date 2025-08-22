MP Crime-ऐसी औलाद से भगवान बचाए! घर बेचना चाहता था कलयुगी बेटा, बाप ने किया इंकार तो कर दिया कांड

MP News-मध्यप्रदेश के झाबुआ से एक बार फिर रिश्तों के कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को मौत की नींद सुला दिया. आरोपी बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी और फिर झूठी कहानी बनाकर उसे अस्पताल ले गया. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने आरोपी के जुर्म को उजागर कर दिया. पुलिस ने पिता की हत्या करने वाले कलयुगी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

बल्ब लगाते समय गिरा पिता

दरअसल, झाबुआ शहर के राधाकृष्ण कॉलोनी में रहने वाला बुजुर्ग 21 जुलाई 2025 को घर में बल्क लगाते समय गिर गया. उसे तुरंत जिला अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. बुजुर्ग की मौत की सूचना अस्पताल ने पुलिस को दी. पुलिस ने पहुंचकर अस्पताल में बुजुर्ग का पोस्टमार्टम कराया.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि मृतक के शरीर पर चोट के निशान है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू की. जांच के दौरान सामने आया कि मृतक का बेटा उसके पिता से काफी नाराज था. पुलिस ने बेटे को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की. आरोपी बेटे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने पुलिस को बताया कि हथौड़े से वार कर उसने पिता की हत्या की थी.

आर्थिक तंगी के कारण की हत्या

कोतवाली थाना प्रभारी आर सी भास्करे ने बताया युवक आर्थिक तंगी से परेशान था. वह अपना मकान बेचना चाह रहा था, लेकिन उसका पिता बेचने नहीं दे रहा था. युवक ने बताया कि उसके पिता उसे खर्च के लिए भी पैसे नहीं देते थे, जिससे वह नाराज था. इसलिए उसने हथौड़े से वार कर पिता की हत्या कर दी. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया हथौड़ा जब्त कर लिया है.

