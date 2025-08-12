इश्क ने बनाया चोर! बॉयफ्रेंड को बाइक दिलाने के लिए गर्लफ्रेंड ने रची साजिश, कर डाली लाखों की चोरी

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के कांकेर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बॉयफ्रेंड को बाइक दिलवाने के लिए गर्लफ्रेंड चोर बन गई. प्रेमी के लिए बाइक खरीदने के लिए युवती ने परिचित के घर चोरी का प्लान बनाया था. सूने मकान से 95 हजार की नगदी समेत 2 लाख की चोरी को अंजाम दिया. पुलिस ने प्रेमी-प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले को पुलिस ने 48 घंटों के भीतर सुलझा दिया. पूरा मामला हल्बा चौकी क्षेत्र का है.

पीड़ित ने कराया था मामला

9 अगस्त को पीड़ित कन्हैया पटेल ने हल्बा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पीड़ित ने बताया कि 8 अगस्त को मैं डूमरपानी से बाजार में सब्जी बेचने गया था. वापस जब घर आया तो देखा कि घर के कमरे का ताला टूटा हुआ था. सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा था. कमरे में रखी पेटियों में रखी नगदी, 1 मंगल सूत्र, 1 सोने का मराठी माला, 1 जोड़ी सोने के टॉप्स, 1 नग चांदी की करधनी, 1 जोड़ी चांदी की पायल चोरी हो गए थे.

गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड गिरफ्तार

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. जांच के दौरान सामने आया कि करूणा पटेल और ताम्रध्वज विश्वकर्मा घटना के समय गांव में संदिग्ध अवस्था में घूम रहे थे. पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और पूछताछ की. पूछताछ में दोनों ने चोरी करने की बात स्वीकार कर ली.

प्रेमी को खरीदनी थी बाइक

गर्लफ्रेंड करूणा पटेल ने बताया कि अपने प्रेमी ताम्रध्वज विश्वकर्मा को बाइक खरीदने के लिए पैसे की जरूरत थी. तब दोनों ने मिलकर अपने परिचित के घर चोरी करने की योजना बनाई. करीब 2 बजे करुणा चोरी करने घर में घुसी. प्रेमी ताम्रध्वज विश्वकर्मा बाहर से निगरानी कर रहा था. चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद करुणा ने बाइक खरीदने के लिए प्रेमी ताम्रध्वज विश्वकर्मा को गाड़ी खरीदने के लिए नगद रकम दे दी. वहीं जेवर अपने घर ले आई. पुलिस ने चोरी के 95 हजार ताम्रध्वज के घर से और जेवर करुणा विश्वकर्मा के घर से बरामद किए है.

