MP Crime-6 महीने की गर्भवती की बेरहमी से हत्या, ससुर आश्वासन देकर लाया था ससुराल, पिता ने किया था भरोसा

MP News-मध्यप्रदेश के कटनी से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक 6 महीने की गर्भवती महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई. महिला की हत्या उसके पति ने ही की है, दोनों के बीच घरेलू काम को लेक विवाद हुआ था. यह पूरी घटना जरवाही गांव की है, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी नशे का आदी है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था.

पत्थर से वार कर की हत्या

पुलिस के अनुसार, आरोपी का नाम रवि बर्मन है. उसकी पत्नी शिवानी बर्मन 6 महीने की गर्भवती थी. घरेल विवाद से गुस्साए पति रवि ने शिवानी के सिर पर पत्थर से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया. कुछ ही देर में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

ससुर पर भरोसा कर भेजा था

शिवानी के पिता ने बताया कि हमें समधी ने भरोसा दिया था कि बिटिया को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी. उनका भरोसा करके एक बार फिर हमने बेटी को उनके साथ भेज दिया था. बेटी शिवानी बार-बार कह रही थी कि रवि मुझे प्रताड़ित करता है. मुझे मत भेजे, लेकिन ससुर के आश्वासन पर भरोसा कर भेज कर गलती कर दी.

नशे का आदी है आरोपी पति

शिवानी के भाई ने बतायि कि फरवरी में रवि और शिवानी की शादी हुई थी. जीजा रवि बर्मन शराब गांजे का आदी है. इसी को लेकर शिवानी और रवि के बीच कई बार विवाद भी हुआ. रवि नशे में मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर वह घर आ गई थी. पिछले 2 महीने से वह मायके बिलहरी में ही रह रही थी.

10 अगस्त को आई ससुराल

10 अगस्त को भुजरिया के दिन रवि के पिता मंजा बर्मन घर आए और आश्वासन दिया कि अब से शिवानी को कोई परेशानी नहीं होगी. विश्वास करके हमने शिवानी को उनके साथ भेज दिया. शिवानी के भाई ने बताया कि शादी की बातचीत के दौरान परिजनों ने बताया था वो फुल्की चाट का ठेला लगाता है. अच्छे पैसे भी कमाता है. लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं था. रवि नशे का आदी निकला.

यह भी पढ़ें-धार में BJP नेता के साथ बीच सड़क पर मारपीट, अवैध शराब सप्लाई करने का आरोप, वीडियो वायरल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Katni की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!