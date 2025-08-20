सात फेरे, 17 दिन का साथ… और फिर शुरू हुआ ठगी का खेल, युवक को गिफ्ट में मिला धोखा

Khandwa News-खंडवा में शादी के नाम पर युवक से लाखों रुपए की धोखाधड़ी का की गई. इंदौर की रहने वाली एक युवती ने युवक से पहले दोस्ती की और फिर शादी कर ली. शादी के बाद युवती महज 17 दिनों तक ही युवक के घर पर रही और फिर ज्वेलरी लेकर भाग गई. बाद में युवक को ब्लैकमेल कर लाखों रुपए की ठगी की गई.
MP News-मध्यप्रदेश के खंडवा से हैरान कर दने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक से शादी के नाम पर धोखाधड़ी की गई. युवक ने इंदौर के रहने वाली एक युवती से पहले दोस्ती की और फिर बाद में शादी कर दी. लेकिन शादी के बाद भी युवती अपने पूर्व प्रेमी से लगातार संपर्क में रही और फिर उसने युवक को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. शादी के 17 दिनों के बाद युवती अपने घर चली गई. अपने साथ वह 5 लाख की ज्वेलरी और 2.5 लाख की नकदी भी ले गई.
3 साल तक किया ब्लैकमेल
युवक का घर छोड़ने के बाद युवती ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. 3 सालों तक युवक लगातार ब्लैकमेल होता रहा. उसने युवती के पीछे लगभग 20 लाख रुपए गंवा दिए. युवक ने पुलिस ने लेकर एसपी, डीआईजी और आईजी तक से मामले की शिकायत की.
युवक को किया प्रताड़ित, फंसाने की धमकी दी
मोघट रोड थाना टीआई धीरेश धारवाल ने बताया कि 27 साल के एहतेशाम खान की शिकायत प इंदौर की युवती के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. आरोप है कि युवती ने अपने पूर्व प्रेम संबंध छिपाकर युवकी से शादी की. लेकिन कुछ समय रहने के बाद पत्नी घर से नकदी और जेवरात लेकर चली गई. घर से जाने के बाद उसने अपने पूर्व प्रेमी के साथ दूसरा संबंध बनाते हुए दहेज प्रताड़ना के केस में फंसाने की धमकी देकर लाखों रुपए ऐंठ लिए.
4 करोड़ की कर चुकी है धोखाधड़ी
पीड़ित एहतेशाम खान ने बताया कि 12 फरवरी 2021 से 31 मई 2024 तक युवती ने उसे धोखा दिया. युवती ने वकील के जरिए भी युवक को धमकाया और इंदौर के पुलिस थाने में उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस भी दर्ज करवाया. जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि युवती हनीट्रैप गैंग से जुड़ी है और उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है.
