Crime News-साथ सोने से पत्नी ने किया इंकार, पति ने खत्म कर दी जिंदगी, लाश के पास घंटों बैठा रहा आरोपी

MP Crime News-मध्यप्रदेश के खंडवा से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पति ने घर में सोने की बोत को लेकर पत्नी की हत्या कर दी. खंडवा के कुदाल्दा गांव में पति ने गहरी नींद में सो रही पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी पति लाश के पास ही बैठा रहा. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

जहर खाकर जेठ ने की आत्महत्या

मृतका की देवरानी गायत्री ने बताया कि मझले जेठ और जेठानी सिंगोट में रहते थे, वहीं जेठानी का मायका था. रक्षाबंधन मनाने के लिए जेठ धर्मेंद्र घर आ गए थे. लेकिन चार दिन बाद जेठ ताराचंद ने जहर खा लिया, 15 अगस्त को उनकी मौत हो गई. जेठ के अंतिम संस्कार और बाकी क्रियाक्रम के कारण जेठानी मालती घर गई.

सोने की बात पर हुआ नाराज

मालती चार दिनों से जेठ के घर पर ही थी. कल रात उसका पति धर्मेंद्र आया और कहने लगा कि सोने के लिए अपने घर चलते हैं. लेकिन मालती ने कहा कि सारे लोग यहीं हैं, मैं यहीं सो जाऊंगी. इसके बाद मालती और उसका बेटा एक चटाई पर ही सो गए. देवरानी गायत्री ने बताया कि जब हम सब लोग सो रहे थे, तभी जेठ धर्मेंद्र दोबारा आया और जेठानी के कान के पास कुल्हाड़ी से दो बार वार किए.

हत्या के बाद बैठा रहा आरोपी

जेठानी के चीखने पर सबकी नींद खुली, कुछ समझ पाते तब तक जेठानी की मौत हो चुकी थी. धर्मेंद्र का मकान बगल में ही था. लेकिन चार दिन से जेठ और जेठानी रिश्तेदारों के साथ सोना-बैठना कर रहे थे. पत्नी की हत्या के बाद आरोपी पति शव के पास ही बैठा रहा. इस दौरान 8 साल का बेटा चीख-चीखकर रो रहा था.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

सूचना मिलने पर रात में आरोपी पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था. मंगलवार सुबह 7 बजे घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया . घटनास्थल से कुल्हाड़ी और खून से लथपथ बिस्तर को बरामद किया है. शव का खंडवा जिला अस्पताल में पोस्टमॉर्टम कराया गया है.

