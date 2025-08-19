Crime News-साथ सोने से पत्नी ने किया इंकार, पति ने खत्म कर दी जिंदगी, लाश के पास घंटों बैठा रहा आरोपी
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2888148
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

Crime News-साथ सोने से पत्नी ने किया इंकार, पति ने खत्म कर दी जिंदगी, लाश के पास घंटों बैठा रहा आरोपी

Khandwa News-खंडवा में पति ने सोने की बात को लेकर पत्नी की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी. पत्नी की हत्या करने के बाद सनकी पति उसकी लाश के पास घंटों बैठा रहा. 15 अगस्त के दिन आरोपी के बड़े भाई की जहर खाने की वजह से मौत हो गई थी. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 19, 2025, 06:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Crime News-साथ सोने से पत्नी ने किया इंकार, पति ने खत्म कर दी जिंदगी, लाश के पास घंटों बैठा रहा आरोपी

MP Crime News-मध्यप्रदेश के खंडवा से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पति ने घर में सोने की बोत को लेकर पत्नी की हत्या कर दी. खंडवा के कुदाल्दा गांव में पति ने गहरी नींद में सो रही पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी पति लाश के पास ही बैठा रहा. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. 

जहर खाकर जेठ ने की आत्महत्या
मृतका की देवरानी गायत्री ने बताया कि मझले जेठ और जेठानी सिंगोट में रहते थे, वहीं जेठानी का मायका था. रक्षाबंधन मनाने के लिए जेठ धर्मेंद्र घर आ गए थे. लेकिन चार दिन बाद जेठ ताराचंद ने जहर खा लिया, 15 अगस्त को उनकी मौत हो गई. जेठ के अंतिम संस्कार और बाकी क्रियाक्रम के कारण जेठानी मालती घर गई. 

सोने की बात पर हुआ नाराज
मालती चार दिनों से जेठ के घर पर ही थी. कल रात उसका पति धर्मेंद्र आया और कहने लगा कि सोने के लिए अपने घर चलते हैं. लेकिन मालती ने कहा कि सारे लोग यहीं हैं, मैं यहीं सो जाऊंगी. इसके बाद मालती और उसका बेटा एक चटाई पर ही सो गए. देवरानी गायत्री ने बताया कि जब हम सब लोग सो रहे थे, तभी जेठ धर्मेंद्र दोबारा आया और जेठानी के कान के पास कुल्हाड़ी से दो बार वार किए. 

हत्या के बाद बैठा रहा आरोपी
जेठानी के चीखने पर सबकी नींद खुली, कुछ समझ पाते तब तक जेठानी की मौत हो चुकी थी. धर्मेंद्र का मकान बगल में ही था. लेकिन चार दिन से जेठ और जेठानी रिश्तेदारों के साथ सोना-बैठना कर रहे थे. पत्नी की हत्या के बाद आरोपी पति शव के पास ही बैठा रहा. इस दौरान 8 साल का बेटा चीख-चीखकर रो रहा था. 

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
सूचना मिलने पर रात में आरोपी पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था. मंगलवार सुबह 7 बजे घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया . घटनास्थल से कुल्हाड़ी और खून से लथपथ बिस्तर को बरामद किया है. शव का खंडवा जिला अस्पताल में पोस्टमॉर्टम कराया गया है. 

यह भी पढ़ें-सोशल मीडिया से शुरू हुआ रिश्ता, प्रेमिका से मिलने गांव पहुंचा प्रेमी, प्यार के बदले मिली सजा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Khandwa की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newskhandwa newsMP Crime News

Trending news

mp news
हॉस्टल में एक साथ 35 छात्राएं बीमार, डॉक्टर ने बताई ये वजह, जानें क्या हुआ
mp news
साथ सोने से पत्नी ने किया इंकार, पति ने कर दी हत्या, चीखता रहा बेटा
rewa news
कोर्ट मैरिज करनी है..बचा लो! हिंदू-मुस्लिम प्रेमी जोड़े ने पुलिस से मांगी सुरक्षा
Mauganj news
सोशल मीडिया से शुरू हुआ रिश्ता,प्रेमिका से मिलने गांव पहुंचा युवक, मिली तालिबानी सजा
Katni News
12 दिन से लापता अर्चना तिवारी का मिला सुराग! परिवार ने मीडिया से क्यूं बनाई दूरी?
mp news
साड़ी पर कमेंट किया, डांट पड़ी तो नाराज हो गया छात्र, टीचर पर पेट्रोल डालकर आग लगाई
Bilaspur News
बेरोजगार पति को ताना मारना मानसिक क्रूरता, बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
chhattisgarh news
क्लास में बात करना पड़ा भारी, हेडमास्टर की पिटाई से दूसरी की छात्रा का टूटा पैर
mp sarkari yojnayein
MP सरकार की इन योजनाओं से फ्री में करें 12वीं बाद की पढ़ाई, मुफ्त में मिलेगी डिग्री
gwalior news
भूत-प्रेत भगाने के नाम पर इलाज, 14 साल की बच्ची की मौत, पेट पर जलाने के मिले निशान
;