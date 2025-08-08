Khargone News-झील किनारे बॉयफ्रेंड के साथ बर्थडे मना रही थी बेटी, पीछे से आया पिता… फिर आगे जो हुआ

MP News-मध्यप्रदेश के खरगोन से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी के दोस्तों और कथित बॉयफ्रेंड के साथ बेरहमी से मारपीट की. नाबालिग लड़की को अपने कथित बॉयफ्रेंड और अन्य दोस्तों के साथ नगर वन में बर्थ-डे सेलिब्रेट करना भारी पड़ गया. नाबालिग के पिता को जब इस बात की भनक लगी तो पिता ने पहले तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर बेटी के दोस्तों की पिटाई की.

इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो कुछ दिन बाद बेटी के कथित प्रेमी को अगवा कर बेरहमी से उसे पीटा. इस मामले में पुलिस ने पिता और उसके तीन दोस्तों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है.

बर्थ-डे सेलिब्रेट करने गई थी नाबालिग

जानकारी के अनुसार, 2 अगस्त को खरगोन शहर के नगर वन में एक नाबालिग अपने कुछ दोस्तों के साथ बर्थ-डे सेलिब्रेट करने गई थी. नाबालिग अपना बर्थ-डे सेलिब्रेट किया था जिसमें कुछ लड़के भी शामिल थे. जिस समय नाबालिग लड़की अपना बर्थ-डे नगर वन में सेलिब्रेट कर रही थी तभी उसके पिता को इस बात की भनक गई.

साथियों के साथ पहुंचा पिता

पिता को यह जानकारी मिली की बेटी अपने बॉयफ्रेंड और फ्रेंड्स के साथ बर्थ-डे सेलिब्रेट कर रही है. इस बात से गुस्साया पिता अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा. नाबालिग के पिता को देखकर दो युवक मौके से भाग गए. लेकिन दो युवकों को पिता और उसके साथियों ने पकड़ लिया. दोनों युवकों की चारों ने मिलकर जमकर पिटाई कर दी.

कथित बॉयफ्रेंड को पीटा

इस घटना के तीन दिन के बाद 5 अगस्त को नाबालिग के कथित बॉयफ्रेंड को पिता ने तालाब के किनारे पकड़ लिया. तालाब किनारे आरोपी पिता और उसके साथियों ने युवक को अगवा किया और कार में बैठाया. इसके बाद उसके साथ मारपीट की, करीब 4 घंटे के बाद उसे घायल अवस्था में सड़क किनारे छोड़कर भाग गए. मारपीट में घायल युवक ने इलाजे के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने नाबालिग के पिता और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है.

