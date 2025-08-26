6 महीने की शादी...दहेज के लिए यातना, गर्म चाकू से 50 बार दागा, हाथ-पैर बांधकर पेट पर मारी लात

MP News-मध्यप्रदेश के खरगोन से नवविवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पति ने पेट पर लात मारी और हाथ पैर बांध दिए. इसके बाद गर्म चाकू से उसके शरीर को 50 से ज्यादा जगह दागा. उसका पति उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता है.पीड़िता का कहना है कि उसका पति उसे पसंद नहीं करता है. दोनों की शादी 6 महीने पहले हुई थी.

6 महीने पहले हुई थी शादी

यह पूरा मामला अवरकच्छ का है. 23 साल की खुशबू की शादी 2 फरवरी 2025 को बड़वानी के अंजड़ के रहने वाले दिलीप पिपलिया के साथ शादी हुई थी. खुशबू का कहना है कि पति पसंद नहीं करता है. शादी के बाद दहेज को लेकर कहता है, ऐसे कैसे ससुराल आ गई.रविवार रात को पीड़िता के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई. सोमवार को उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया. उसके शरीर पर गर्म चीज से दागने के निशान हैं.

शराब के नशे में चाकू से दागा

पीड़िता ने बताया कि रविवार रात को पति शराब पीकर घर आया. उसने दहेज लाने के लिए कहा और पेट में लात मारी. फिर घसीटकर किचन में लेकर गया. मेरे हाथ-पैर बांध दिे. सिर पर कट्टा जैसा कुछ रखकर धमकाया. गैस चूल्हे पर चाकू गर्म कर शरीर पर कई जगह दागा. जब मैंने इस बारे में सास-ससुर को बताया तो उन्होंने दिलीप को समझाने को बोला. लेकिन बाद में कहने लगे कि मैंने ही खुद को जला लिया है.

भाई के साथ किया विवाद

खुशबू के पिता लोकेश वर्मा ने बताया बेटी ने हमें बताया कि दामाद उसे परेशान कर रहा है. सोमवार को बेटा उसे लेने अंजड़ पहुंचा. ससुराल के लोगों ने बेटे के साथ विवाद किया. बड़ी मुश्किल से बेटी को उनके चंगुल को बेटा छुड़ाकर लाया. इसके बाद वे लोग गाड़ी भकर हमारे घर भी आए थे. उन्होंने धमकाया कि बेटी को ससुराल नहीं भेजा तो अंजाम बुरा होगा. इसके बाद मेनगांव पुलिस थाने गए. वहां से पुलिस की मदद से बेटी की अस्पताल में भर्ती कराया.

मामले की जांच जारी

इस मामले को लेकर जैतापुर पुलिस थाना एएसआई रेखा भलराय ने बताया कि पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया है. मामले की जांच की जा रही है. उसके बयान लिए जा रहे हैं. उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

