Crime News-गला घोंटा, बोरी में बंद कर फेंका शव, 24 दिन बाद मिला महिला का कंकाल, कहानी है खौफनाक
Crime News-गला घोंटा, बोरी में बंद कर फेंका शव, 24 दिन बाद मिला महिला का कंकाल, कहानी है खौफनाक

Korba News-कोरबा में राशन लेने गई महिला से गैंगरेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई. इस वारदात को महिला को बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों ने अंजाम दिया था. वारदात के 24 दिनों के बाद महिला का कंकाल बरामद किया गया है. मामले में दो आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, एक अभी फरार है. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 20, 2025, 04:26 PM IST
Crime News-गला घोंटा, बोरी में बंद कर फेंका शव, 24 दिन बाद मिला महिला का कंकाल, कहानी है खौफनाक

Chhattisgarh Crime News-छत्तीसगढ़ के कोरबा में जिले राशन लेने महिला से पहले गैंगरेप किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई. इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने लाश को बोरी में भकर नाले में फेंक गिया था. पुलिस ने इस मामले में महिला के बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है, एक आरोपी अभी फरार चल रहा है. महिला का आरोपी के साथ प्रेम संबंध था. आरोपी की निशानदेही के आधार पर 24 दिनों के बाद महिला का कंकाल बरामद किया गया  है. 

28 जुलाई को हुई थी लापता
जानकारी के अनुसार, 35 साल की महिला का गांव के उमेंद्र प्रसाद बिंझिया से अफेयर था. 28 जुलाई को महिला घर से राशन सामग्री लेने के लिए सोसाइटी निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका. 1 अगस्त को परिजनों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की. 

पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में
शुरूआती जांच में पुलिस को कुछ खास नहीं मिला. लेकिन जब महिला के आखिरी बार उमेंद्र के साथ देखे जाने की जानकारी मिली तो मामला संदिग्ध लगा. पुलिस ने गांव के उमेंद्र प्रसाद बिंझिया को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने पुलिस को बताया कि गला घोंट कर महिला की हत्या की थी. 

गैंगरेप करने के बाद की हत्या
उमेंद्र ने बताया कि पीड़िता ने राशन का सामान घर तक पहुंचाने के लिए संपर्क किया था. आरोपी अपने दोस्त संतराम के साथ महिला को लेने पहुंचा. दोनों महिला को गांव के पास वाले जंगल में ले गए, जहां तीसरा साथी गुलाब सिंह पहले से मौजूद था. तीनों ने जंगल में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. जब पीड़िता ने इसकी शिकायत करने की बात कही, तो आरोपियों ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को बोरी में भरकर नाले में फेंक दिया. 

24 दिन बाद मिला कंकाल
आरोपी की निशानदेही पर घटनास्थल की तलाशी ली गई. शव पूरी तरह सड़-गल चुका था. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया गमछा और बाइक भी बरामद कर ली है. मृतिका की पहचान उसके कपड़ो और गहनों के आधार पर की गई. घटनास्थल पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट और सीन ऑफ क्राइम यूनिट की टीम ने भी जांच की है. फिलहाल एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है. 

यह भी पढ़ें-सात फेरे, 17 दिन का साथ… और फिर शुरू हुआ ठगी का खेल, युवक को गिफ्ट में मिला धोखा

