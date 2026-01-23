गजब की चोरी: रातों-रात गायब हो गया था 10 टन का लोहे का पुल, कबाड़ माफिया ने रची थी साजिश, 5 गिरफ्तार; 11 की तलाश

Korba Bridge Theft Case: कोरबा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई थी, जहां अज्ञात चोरों ने रातोंरात पूरा का पूरा पुल ही चोरी कर लिया था. अब पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया है. जिले के CSEB चौकी क्षेत्र अंतर्गत रशियन हॉस्टल के पास बह रहे नहर पर बने 10 टन वजनी लोहे के चोरी के मामले को कोरबा पुलिस ने सुलझा लिया है. लोहे से बने इस पुल की चोरी को कबाड़ माफिया मुकेश साहू उर्फ बरबट्टी और उसके गिरोह के 14 अन्य आरोपियों ने अंजाम दिया था. पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी मुकेश साहू उर्फ बरबट्टी सहित 10 लोग अभी फरार है.

पुलिस फरार आरोपियों कि सरगर्मी से तलाश कर रही है. पुलिस ने पकडे गए आरोपियों की निशानदेही पर लगभग 5 टन कटी हुई लोहे की रेलिंग सहित 1 टाटा एस (छोटा हाथी) वाहन, 1 मोटरसाइकिल, गैस कटर मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर, मोबाइल फोन और 6 हजार नगद बरामद कर जप्त किया है. दरअसल इस गिरोह द्वारा रशियन हॉस्टल के समीप बह रहे नहर के उपर लोगों के आवाजही के लिए 40 साल पहले तात्कालिक मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा बनाए गए 50 फीट लंबी, 4 फीट चौड़ी और 10 टन वजनी लोहे के पुल को नहर के दोनों किनारे से गैस कटर से काटकर चुरा लिया गया था. पुल की चोरी से बस्तीवासियों में आक्रोश था.

5 आरोपी गिरफ्तार

क्षेत्रीय पार्षद ने बस्तीवासियों के साथ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ CSEB चौकी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत पर अपराध क्रमांक 53/2026, धारा 303(2), 112(2), 317(2)(4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम गठित की गई थी. गठित टीम में साइबर सेल कोरबा एवं चौकी सीएसईबी पुलिस मामले की जांच कर रही थी. पुलिस टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्य, मुखबिर सूचना एवं लगातार जांच के आधार पर कुल 15 आरोपियों की पहचान की गई. जिनमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

फरार आरोपियों का तलाश में जुटी पुलिस

आरोपियों ने पूछताछ के दौरान रशियन हॉस्टल के पास नहर पुल में लगे लोहे के रेलिंग को गैस कटर से काटकर चोरी करना स्वीकार किया. आरोपियों के कब्जे से कटी हुई लोहे की रेलिंग बरामद की गई है. पांचों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है. साथ ही फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है.

