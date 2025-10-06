Advertisement
इश्क-इश्क में कातिल बना आशिक! कच्चे फर्श के नीचे दफनाया प्रेमिका का शव, लीप-पोत कर उसी जगह खटिया पर चैन से सोया प्रेमी

Niwari Murder Case:  मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले से एक रूंह कंपा देने वाली खबर सामने आई है. एक प्रेमी ने अवैध संबंध के शक में प्रेमिका की हत्या कर, कच्चे फर्श के नीचे गड्डे में दफना दिया. उसके बाद उसी जगह पर लीप पोत कर खटिया डाल कर सोता रहा. हालांकि पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बात कबूली, लेकिन शौंच के बहाने आरोपी फरार हो गया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 06, 2025, 05:19 PM IST
हत्या का सनसनीखेज मामला
हत्या का सनसनीखेज मामला

MP Crime News: मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के रजपुरा गांव से अवैध संबंधों के चलते हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर शव अपने ही घर में दफना दिया और घर के कच्चे फर्श को अच्छे से लीप-पोत कर उसी स्थान पर खटिया डालकर सोता रहा. युवती के अचानक गायब होने से परेशान उसके परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने जांच-पड़ताल में पता लगाया कि गांव के ही रतिराम राजपूत का मृतका रोहणी राजपूत से शादी पूर्व से प्रेम संबंध था और शादी के बाद भी वह उससे मिलती-जुलती रहती थी. शक के आधार पर पुलिस ने रतिराम को अपनी कस्टडी में लेकर कड़ी पूछताछ की, तो आरोपी ने सारी सच्चाई स्वीकार कर पूरी वारदात पुलिस को बताई. इसी बीच, आरोपी पुलिस अभिरक्षा में चकरपुर चौकी से शौच के बहाने फरार हो गया.

दरअसल, यह पूरा मामला निवाड़ी जिले के ओरछा थाना क्षेत्र के रजपुरा गांव का है. आरोपी ने बताया कि मृतका रोहणी राजपूत से उसका शादी पूर्व प्रेम प्रसंग था और दोनों शादी के बाद भी छिप-छिपकर मिलते थे. बीते कई दिनों से रोहणी लगातार अपने प्रेमी पर दबाव डाल रही थी कि वह उससे शादी कर ले और इसके लिए अपने पति को भी छोड़ने को तैयार थी. शादीशुदा रतिराम यह बात स्वीकार नहीं कर रहा था, इसी दबाव के चलते उसने अपने दोस्तों कालीचरण, मुकेश और ज्ञान सिंह के साथ मिलकर योजना बनाई. 2 अक्टूबर की रात उसने रोहणी को अपने गांव के एक घर में मिलने बुलाया, जहां पहले दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए और इसी दौरान रतिराम ने गलाघोंट कर रोहणी की हत्या कर दी.

गड्डा खोदकर दफनाया शव
इसके बाद रतिराम ने अपने दोस्तों के साथ घर के कच्चे फर्श पर गड्डा खोदा और शव को दफनाया. फर्श को मिट्टी और गोबर से लीप-पोत किया और उस पर खटिया डालकर आराम से दो दिनों तक सोता रहा. अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, कानून और पुलिस से बच नहीं सकता. यह घटना यह भी बताती है कि शादीशुदा जीवन के इतर अवैध संबंधों का परिणाम अक्सर भयानक होता है. पुलिस अभिरक्षा से फरार होने के कारण पुलिस अधीक्षक ने दो कर्मियों को निलंबित कर दिया. पुलिस अब फरार आरोपी और हत्या में शामिल उसके दोस्तों की तलाश में दबिश दे रही है.

आरोपी की तलाश में पुलिस
पुलिस अधीक्षक डॉ. राय सिंह नरवरिया ने बताया कि एक युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की और शव अपने घर में दफनाया. आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन शौच के बहाने पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया. पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में दो पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है. पुलिस अब फरार आरोपी और हत्या में शामिल उसके दोस्तों की तलाश में जगह-जगह दबिश दे रही है. (रिपोर्टः सत्येंद्र परमार, निवाड़ी)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

