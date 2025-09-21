अवैध संबंधों में आया दरार, बात न करने से खफा प्रेमी ने किया खौफनाक कांड, पुलिस ने किया खुलासा

MP Crime News: मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले के कसरावद थाना क्षेत्र में एक खौफनाक हत्याकांड हुआ है. खराड़ी बुजुर्ग गांव में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस अंधे कत्ल का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि आरोपी प्रेमी का गांव की ही एक विवाहित महिला के साथ कई सालों से अवैध संबंध था. यह अवैध संबंध कई सालों तक चला.

बात न करने से खफा प्रेमी ने किया खौफनाक कांड

दरअसल, कसरावद थाना क्षेत्र के खराड़ी बुजुर्ग में एक आरोपी प्रेमी मांगीलाल अलावे ने अपनी प्रेमिका की गर्दन में वार कर कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि मांगीलाल का अपने गांव की एक विवाहित महिला के साथ कई सालों से अवैध संबंध था. यह अवैध संबंध सालों तक चलता रहा और मृतक महिला के पति को भी इसकी जानकारी थी. हालांकि, अपने प्रेमी से तंग आकर मृतक प्रेमिका अपने माता-पिता के घर चली गई थी. जब वह घर लौटी, तो आरोपी प्रेमी ने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया. बाद में जब महिला अपनी बेटी के साथ जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गई तो आरोपी मांगीलाल ने मौका पाकर उसे एक सुनसान इलाके में खींच लिया जहां उसने उसकी गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी.

प्रेम प्रसंग के चलते हत्या

घटना के बाद घबराई बच्ची ने अपने पिता को इसकी सूचना दी. कसरावद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला का शव बरामद कर कसरावद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर ही आरोपी प्रेमी मांगीलाल अलावे को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी जब्त कर ली. आरोपी ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने प्रेम प्रसंग के चलते महिला की हत्या की थी.

इस घटना को लेकर खरगोन जिले के एसपी रविन्द्र वर्मा का कहना है कि एक महिला की हत्या उसके ही प्रेमी ने कर दी. महिला ओर आरोपी का कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. लेकिन महिला ने कुछ दिनों से आरोपी प्रेमी से बातचीत बंद कर दी थी. इसी के चलते उसने अपनी ही प्रेमिका की कुल्हाड़ी मार कर हत्या कर दी. आरोपी प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है उससे कड़ी पूछताछ भी है रही है. रिपोर्ट- राकेश जायसवाल

