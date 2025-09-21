 अवैध संबंधों में आया दरार, बात न करने से खफा प्रेमी ने किया खौफनाक कांड, पुलिस ने किया खुलासा
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2930626
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

अवैध संबंधों में आया दरार, बात न करने से खफा प्रेमी ने किया खौफनाक कांड, पुलिस ने किया खुलासा

Khargone News: खरगोन जिले में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी. पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में  इस्तेमाल कुल्हाड़ी जब्त कर ली है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 21, 2025, 07:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Meta-AI
Meta-AI

MP Crime News: मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले के कसरावद थाना क्षेत्र में एक खौफनाक हत्याकांड हुआ है. खराड़ी बुजुर्ग गांव में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस अंधे कत्ल का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि आरोपी प्रेमी का गांव की ही एक विवाहित महिला के साथ कई सालों से अवैध संबंध था. यह अवैध संबंध कई सालों तक चला.

यह भी पढ़ें: मियां-बीबी की तकरार से तिलमिलाया जीजा, कुछ ही पलों में बहन का आंगन हो गया सूना

 

Add Zee News as a Preferred Source

बात न करने से खफा प्रेमी ने किया खौफनाक कांड
दरअसल, कसरावद थाना क्षेत्र के खराड़ी बुजुर्ग में एक आरोपी प्रेमी मांगीलाल अलावे ने अपनी प्रेमिका की गर्दन में वार कर कुल्हाड़ी से  उसकी हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि मांगीलाल का अपने गांव की एक विवाहित महिला के साथ कई सालों से अवैध संबंध था. यह अवैध संबंध सालों तक चलता रहा और मृतक महिला के पति को भी इसकी जानकारी थी. हालांकि, अपने प्रेमी से तंग आकर मृतक प्रेमिका अपने माता-पिता के घर चली गई थी. जब वह घर लौटी, तो आरोपी प्रेमी ने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया. बाद में जब महिला अपनी बेटी के साथ जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गई तो आरोपी मांगीलाल ने मौका पाकर उसे एक सुनसान इलाके में खींच लिया जहां उसने उसकी गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी.

 प्रेम प्रसंग के चलते हत्या
घटना के बाद घबराई बच्ची ने अपने पिता को इसकी सूचना दी. कसरावद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला का शव बरामद कर कसरावद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर ही आरोपी प्रेमी मांगीलाल अलावे को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी जब्त कर ली. आरोपी ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने प्रेम प्रसंग के चलते महिला की हत्या की थी.

इस घटना को लेकर खरगोन जिले के एसपी रविन्द्र वर्मा का कहना है कि एक महिला की हत्या उसके ही प्रेमी ने कर दी. महिला ओर आरोपी का कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. लेकिन महिला ने कुछ दिनों से आरोपी प्रेमी से बातचीत बंद कर दी थी. इसी के चलते उसने अपनी ही प्रेमिका की कुल्हाड़ी मार कर हत्या कर दी. आरोपी प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है उससे कड़ी पूछताछ भी है रही है. रिपोर्ट- राकेश जायसवाल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी.  हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

khargone newsmp news

Trending news

khandwa news
मियां-बीबी की तकरार से तिलमिलाया जीजा, कुछ ही पलों में बहन का आंगन हो गया सूना
mp news
2 घंटे तक थमी रही भोपाल की रफ्तार! 'वीआईपी' जाम में फंसी जनता, जुलूस ने रोका रास्ता
mp news
55 वर्षीय शख्स पर गोकृत्य का आरोप, जूतों की माला पहनाकर बाजार में घुमाया गया आरोपी
Raisen News
रायसेन में आग का तांडव! गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री में भयंकर आग, लाखों का नुकसान
mp news
'4 दिन से नहीं नहाए बच्चे', विधायक ने सांसद को दिया न्योता, बच्चों को नहलाने बुलाया
Bilaspur News
कार स्टंट मामले में HC की फटकार, पुलिस गरीबों को करती डंडा,बाहुबलियों को क्यों नहीं?
maihar news
मैहर और उमरिया में मटन-चिकन की बिक्री पर रोक, सोमवार से बिका तो होगी कार्रवाई
mp news
दामाद के जेल जाते ही ससुर बना ड्रग 'डॉन', चिकन शॉप की आड़ में हो रही थी तस्करी
dhar news
एक और पर्ची वाले बाबा! 200 रुपए में मनोकामना की गारंटी, जानिए दिव्य दरबार का सच
mp news
समय पर नहीं मिला खाना, तो आग बबूला हुआ पति, फावड़ा उठाकर कर दिया बड़ा कांड
;