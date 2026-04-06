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अवैध संबंधों का खूनी अंत! शराब पार्टी में बुलाया और फिर कर दी राजभान की हत्या; पत्नी का प्रेमी ही निकला मास्टरमाइंड

Maihar Murder Case: प्रेम प्रसंग के चलते पति की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसे पुलिस ने महज 48 घंटे में सुलझा लिया. साजिश रचकर वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, जबकि बाकी की तलाश जारी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 06, 2026, 09:49 PM IST
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Maihar Murder Case
Maihar Murder Case

(रिपोर्टः नजीम सौदागर, मैहर)

Maihar Crime News: मैहर जिले के अमरपाटन औद्योगिक क्षेत्र में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने महज 48 घंटे में खुलासा कर दिया है. राजभान कोल की बेरहमी से की गई हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग की कहानी सामने आई है. इस मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों दिलीप पटेल और बृजेंद्र कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं. घटना के खुलासे के बाद पूरे इलाके में दहशत और चर्चाओं का माहौल बना हुआ है.

पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी और आरोपी दिलीप पटेल के बीच पहले से प्रेम संबंध थे. शादी के बाद भी दोनों के बीच यह रिश्ता जारी रहा, जिसकी भनक राजभान को लग गई थी. पति इस रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा बन रहा था, जिसे रास्ते से हटाने के लिए आरोपियों ने सोची-समझी साजिश रची. योजना के तहत राजभान को शराब पार्टी के बहाने बुलाया गया, जहां पहले उसे भरोसे में लिया गया और फिर वारदात को अंजाम दिया गया.

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बुरी तरह कुचलने की कोशिश 
घटना की रात सभी आरोपी और मृतक एक साथ बैठे और शराब पी. जब राजभान पूरी तरह नशे में हो गया, तब आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, शराब की बोतल को तोड़कर उसके धारदार हिस्से से गला रेत दिया गया. इतना ही नहीं, पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को भी बुरी तरह कुचलने की कोशिश की गई. इस हमले में राजभान की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

आरोपियों की होगी गिरफ्तारी
वारदात को अंजाम देने के बाद मुख्य आरोपी ने खुद को बचाने के लिए चालाकी दिखाई और सुबह सबसे पहले परिजनों को शव मिलने की सूचना दी, ताकि शक उस पर न जाए. लेकिन पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर सच्चाई सामने ला दी. दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी फरार आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और मामले में आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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