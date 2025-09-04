रेप के बाद मौसी की हत्या, रिश्ते को किया कलंकित; हरे बक्से में कैद खौफनाक सच आया सामने

Maihar Crime News: मध्य प्रदेश के मैहर जिले से रविवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. जिसने मौसी जैसे रिश्ते को भी शर्मदार कर दिया. दरअसल, पुलिस ने अनिता चौधरी नामक महिला के रहस्यमयी मौत की गुत्थी सुलझाते हुए उसके सगे भांजे को गिरफ्तार किया है. जिसमें खुलासा हुआ है कि आरोपी किशन चौधरी ने पहले अपने मौसी के साथ ही दुष्कर्म किया. इसके बाद इस अपराध को छिपाने के लिए मौसी की गला दबाकर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी ने शव को एक हरे बक्से में छिपा दिया था और घर से गहने लेकर फरार हो गया था. पुलिस ने 48 घंटे बाद इस खौफनाक हत्या का खुलासा हुआ है.

जानिए पूरा मामला

अनिता चौधरी नाम की महिला की रहस्यमयी मौत का राज उस वक्त खुला, जब पुलिस ने घर में रखे हरे बक्से से उसकी लाश बरामद की. पुलिस जांच में जो तथ्य सामने आए, उसने सबको झकझोर कर रख दिया. अनिता की हत्या उसके ही रिश्तेदार ने की थी. मैहर पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी किशन चौधरी महिला का सगा भांजा था. पहले उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया और फिर इस घिनौने कृत्य को छिपाने के लिए उसकी हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने लाश को हरे बक्से में छिपा दिया.

आरोपी गिरफ्तार

घटना के 48 घंटे की लगातार जांच और पुलिस की सूझबूझ से बाद इस रहस्यमयी मौत का पर्दाफाश हो सका. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस वारदात ने न केवल इलाके में सनसनी फैला दी है, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि कभी-कभी रिश्ते ही सबसे बड़े खतरे का कारण बन जाते हैं.

जानिए क्या बोले एसपी

पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी किशन अपनी मौसी के घर 28 अगस्त को रात को आया था. तभी सोने के दौरान उसकी नियत खराब हो गई. उसने पहले उसके सर पर हमला कर उसे बेहोश किया. उसके बाद दुष्कर्म किया और गला घोंट कर मौत के घाट उतारा. किसी को शक न हो इसलिए लाश को हरे बक्से में बंद कर बाहर ताला लगाया और घर मे रखी ज्वेलरी लेकर अरोपी वहां से फरार हो गया.

रिपोर्ट- नजीम सौदागर, जी मीडिया मैहर

