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शराब पिलाकर गला रेता, फिर पत्थर से कुचला चेहरा, मैहर में लापता युवक की हत्या

Maihar News-मैहर में लापता युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है. हत्या के बाद पहचान छिपाने के लिए पत्थर से सिर को कुचल दिया गया. युवक बीती रात अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी करने गया था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 04, 2026, 12:55 PM IST
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शराब पिलाकर गला रेता, फिर पत्थर से कुचला चेहरा, मैहर में लापता युवक की हत्या

Young Man Murder in Maihar-मध्यप्रदेश के मैहर के अमरपाटन थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाला हत्या का मामला सामने आया है. यहां पड़का औद्योगिक क्षेत्र में एक 23 साल के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतक युवक की पहचान मोहरिया लालन गांव के राजभान कोल के रूप में हुई है. युवक 3 अप्रैल देर शाम से लापता था. परिजनों को युवक का शव शनिवार सुबह एक गड्ढे में मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. 

शराब पार्टी के बाद की हत्या
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात राजभान कोल को उसके कुछ दोस्तों ने फोन कर शराब पीने के बहाने बुलाया था. बताया जा रहा है कि शराब पिलाने के बाद अज्ञात आरोपियों ने राजभान के साथ पहले तो जमकर मारपीट की. इसके बाद आरोपियों धारदार हथियार से पहले तो युवक को गला रेता और फिर उसकी पहचान छिपाने के लिए पत्थर से चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया. 

गड्ढे में मिला शव
युवक जब रात भर नहीं लौटा, तो परिजन उसकी तलाश करने में जुट गए. शनिवार सुबह तलाख के दौरान पड़का औद्योगित क्षेत्र संदीपनी स्कूल के पास एक गड्ढे में राजभान का खून से लथपथ शव मिला. परिजनों ने इसकी सूचना तुरंत डायल 112 और अमरपाटन पुलिस को दी. 

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पुलिस और एफएसएल टीम जांच में जुटी
इस घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते और एसडीओपी ख्याति मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. घटना के साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम और डॉग स्कॉड को भी मौके पर बुलाया गया. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर शक पंचानामा तक कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया है. पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें-जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही, सर्जरी के दौरान पेट में ही रह गया नैपकिन

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