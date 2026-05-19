मायके से लौटी थी पत्नी, 10 दिन बाद ही पति ने पार की क्रूरता की हदें, प्राइवेट पार्ट में डाला पाइप, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही पीड़िता

Creulty With Woman-मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक खौफनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है. शाहपुर थाना क्षेत्र में एक पति पर अपनी ही नवविवाहिता पत्नी के साथ बर्बरता और अमानवीय व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगा है. आरोप है कि पति ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए पत्नी के प्राइवेट पार्ट में पाइप डाल दिया. इस घिनौनी हरकत की वजह से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. पीड़िता का इलाज अस्पताल में जारी है, जहां वह जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है.

विवाद के बाद मायके चली गई थी पत्नी

जानकारी के अनुसार, पीड़ित महिला की शादी करीब एक साल पहले हुई थी. शादी के कुछ महीनों के बाद से ही पति-पत्नी के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर झगड़े शुरू हो गए थे. जब पारिवारिक विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो तंग आकर महिला अपने मायके चली गई थी. करीब 10 दिन पहले गांव के बुजुर्गों और परिवार के लोगों ने दोनों पक्षों को समझाया, जिसके बाद महिला वापस अपने ससुराल लौटी थी.

10 दिन बाद हुई क्रूरता

ससुराल लौटने के महज कुछ ही दिनों के बाद पति ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया. इस घटना के बाद जब महिला की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, तो उसे तुरंत गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है. वहीं दूसरी तफर, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया.

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पुलिस तलाश में जुटी

इस घटना की जानकारी मिलते ही शाहपुर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस की अलग-अलग टीमें आरोपी को पकड़ने के लिए आसपास के इलाकों में लगातार छापेमारी कर रही हैं. इस घटना के बाद स्थानीय लोग आरोपी पति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि आरोप को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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