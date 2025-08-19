Mauganj News-सोशल मीडिया से शुरू हुआ रिश्ता, प्रेमिका से मिलने गांव पहुंचा प्रेमी, प्यार के बदले मिली सजा
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2888071
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

Mauganj News-सोशल मीडिया से शुरू हुआ रिश्ता, प्रेमिका से मिलने गांव पहुंचा प्रेमी, प्यार के बदले मिली सजा

Mauganj News-मऊगंज में एक युवक को तालिबाजी सजा दी गई. प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को परिजनों ने बंधक बना लिया और जमकर मारपीट की. करीब 13 घंटों तक परिजनों ने युवक को बंधक बनाकर रखा और बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 19, 2025, 05:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mauganj News-सोशल मीडिया से शुरू हुआ रिश्ता, प्रेमिका से मिलने गांव पहुंचा प्रेमी, प्यार के बदले मिली सजा

MP News-मध्यप्रदेश के मऊगंज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचे प्रेमी को परिजनों ने पकड़ लिया और बंधक बनाकर जमकर उसको पीटा गया. युवक को लड़की के परिजनों ने 13 घंटे तक बंधक बनाकर रखा. बाद में ग्रामीणों ने युवक को पुलिस को सौंप दिया. थाने में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया. युवती के परिजनों ने युवक पर चोरी का आरोप लगाया था. 

सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती
यह मामला हनुमना थाना क्षेत्र के पिपराही का है. जानकारी के अनुसार, रीवा के बैंकुंठपुर के निवासी एक युवक की सोशल मीडिया पर पिपराही की युवती से दोस्ती हो गई. दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई. इसके बाद 17 अगस्त को प्रेमिका से मिलने के लिए प्रेमी पिपराही गांव पहुंच गया. लेकिन इसकी भनक युवती के परिजनों को लग गई. 

परिजनों ने बंधक बनाकर की पिटाई
परिजनों ने युवक को पकड़ लिया और हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए. इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई. डंडे-लात घूंसे से युवक को बारी-बारी से बेदम पीटा. शनिवार रात 9 बजे से लेकर रविवार सुबह तक युवक के साथ लगातार मारपीट करते रहे. सुबह जब ग्रामीण इकट्ठा हुए तो हालत बिगड़ते देख युवक को पुलिस चौकी लेकर पहुंचे. जहां युवती के परिजनों ने उसपर चोरी का आरोप लगाया. 

युवक ने सुनाई कॉल रिकॉर्डिंग
थाने में परिजनों ने चोरी का आरोप लगाया तो युवक ने अपना फोन निकालकर युवती के मैसेज और कॉल रिकॉर्डिंग दिखाई. जिससे सच उजागर हो गया और सभी आरोप निराधार हो गए. इसके बाद युवक ने पुलिस को चोट के निशान भी दिखाए. लेकिन थाने में दोनों पक्षों में समझौते की स्थिति बनने के बाद रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई. वहीं पीड़ित ने आरोप लगाया कि युवती के परिजनों ने उसकी जेब से पैसे निकाल लिए. 

घटना का वीडियो वायरल
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई. एडिशनल एसपी आरएस प्रजापति ने बताया कि वायरल वीडियो 2 दिन पुराना है. मामला की जांच कराई जा रही है. युवक ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है. थाना प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. 

यह भी पढ़ें-साड़ी पर कमेंट किया, डांट पड़ी तो नाराज हो गया छात्र, शिक्षिका पर पेट्रोल डालकर आग लगाई

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Mauganj newsmp newsMP Crime News

Trending news

Mauganj news
सोशल मीडिया से शुरू हुआ रिश्ता,प्रेमिका से मिलने गांव पहुंचा युवक, मिली तालिबानी सजा
Katni News
12 दिन से लापता अर्चना तिवारी का मिला सुराग! परिवार ने मीडिया से क्यूं बनाई दूरी?
mp news
साड़ी पर कमेंट किया, डांट पड़ी तो नाराज हो गया छात्र, टीचर पर पेट्रोल डालकर आग लगाई
Bilaspur News
बेरोजगार पति को ताना मारना मानसिक क्रूरता, बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
chhattisgarh news
क्लास में बात करना पड़ा भारी, हेडमास्टर की पिटाई से दूसरी की छात्रा का टूटा पैर
mp sarkari yojnayein
MP सरकार की इन योजनाओं से फ्री में करें 12वीं बाद की पढ़ाई, मुफ्त में मिलेगी डिग्री
gwalior news
भूत-प्रेत भगाने के नाम पर इलाज, 14 साल की बच्ची की मौत, पेट पर जलाने के मिले निशान
chhattisgarh news
CM साय का बड़ा ऐलान, छत्तीसगढ़ में DA बढ़कर हुआ 55%, अब केंद्र के बराबर मिलेगा भत्ता
indore news
पेड़ तले सजती अनोखी पाठशाला, बच्चों को पढ़ा रहे हैं पुलिसवाले गुरूजी, किया था संघर्ष
MP Children Missing Report
कहां खो रहे मासूम? बच्चों के गुम होने में पांचवे नंबर पर सागर, जानें सबसे आगे कौन
;