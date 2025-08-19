Mauganj News-सोशल मीडिया से शुरू हुआ रिश्ता, प्रेमिका से मिलने गांव पहुंचा प्रेमी, प्यार के बदले मिली सजा

MP News-मध्यप्रदेश के मऊगंज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचे प्रेमी को परिजनों ने पकड़ लिया और बंधक बनाकर जमकर उसको पीटा गया. युवक को लड़की के परिजनों ने 13 घंटे तक बंधक बनाकर रखा. बाद में ग्रामीणों ने युवक को पुलिस को सौंप दिया. थाने में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया. युवती के परिजनों ने युवक पर चोरी का आरोप लगाया था.

सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती

यह मामला हनुमना थाना क्षेत्र के पिपराही का है. जानकारी के अनुसार, रीवा के बैंकुंठपुर के निवासी एक युवक की सोशल मीडिया पर पिपराही की युवती से दोस्ती हो गई. दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई. इसके बाद 17 अगस्त को प्रेमिका से मिलने के लिए प्रेमी पिपराही गांव पहुंच गया. लेकिन इसकी भनक युवती के परिजनों को लग गई.

परिजनों ने बंधक बनाकर की पिटाई

परिजनों ने युवक को पकड़ लिया और हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए. इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई. डंडे-लात घूंसे से युवक को बारी-बारी से बेदम पीटा. शनिवार रात 9 बजे से लेकर रविवार सुबह तक युवक के साथ लगातार मारपीट करते रहे. सुबह जब ग्रामीण इकट्ठा हुए तो हालत बिगड़ते देख युवक को पुलिस चौकी लेकर पहुंचे. जहां युवती के परिजनों ने उसपर चोरी का आरोप लगाया.

युवक ने सुनाई कॉल रिकॉर्डिंग

थाने में परिजनों ने चोरी का आरोप लगाया तो युवक ने अपना फोन निकालकर युवती के मैसेज और कॉल रिकॉर्डिंग दिखाई. जिससे सच उजागर हो गया और सभी आरोप निराधार हो गए. इसके बाद युवक ने पुलिस को चोट के निशान भी दिखाए. लेकिन थाने में दोनों पक्षों में समझौते की स्थिति बनने के बाद रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई. वहीं पीड़ित ने आरोप लगाया कि युवती के परिजनों ने उसकी जेब से पैसे निकाल लिए.

घटना का वीडियो वायरल

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई. एडिशनल एसपी आरएस प्रजापति ने बताया कि वायरल वीडियो 2 दिन पुराना है. मामला की जांच कराई जा रही है. युवक ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है. थाना प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

